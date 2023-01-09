【香港政情】村代表選舉投票昨結束，整體投票率５６﹒４％

《經濟通通訊社９日專訊》２０２３年村代表選舉投票，昨晚７時結束，整體投票率為

５６﹒４％。

當局指，是次選舉共有５５６名來自１８２條村的候選人競逐２８６個議席，包括１８５個

原居民代表議席及１０１個居民代表議席。

涉及登記選民５８６０９人，當中３３０５５人有投票。（ｃｌ）

