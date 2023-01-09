【香港政情】前立會候選人曾錦榮承認詐騙選舉開支，還柙候判

《經濟通通訊社９日專訊》２８歲前屯門區議員曾錦榮涉嫌在２０２０年立法會選舉中詐騙

２﹒４萬元選舉開支，曾錦榮今日在東區裁判法院承認「作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書

的舞弊行為」及企圖欺詐兩罪，裁判官王證瑜考慮求情後指案件非常嚴重，必須判處監禁，但認

為有需要掌握曾犯案原因，因此先下令索取背景報告，並押後至１月２６日判刑，期間曾須還柙

。

案情指，２０２０年立法會換屆選舉原定於９月６日舉行，但因新冠疫情而延期一年，曾錦

榮於２０２０年７月３０日提交社福界參選報名表格，於９月２９日遞交選舉開支申報書，聲稱

在７月２９日至９月２８日期間，以每人８０００元僱用徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩為選舉助理，

而招致選舉開支合共２﹒４萬元，並附上合約及薪金收據。徐嘉俊、潘麗婷及黃錦瑩三人均指自

己在不知情下簽署涉案文件。曾所申報的選舉開支總額為逾１２﹒４萬元。

辯方求情時指，曾錦榮為人勤奮，成為註冊社工後投入社區服務，其親自撰寫的求情信亦反

映他被捕後一直反省，已得到沉重教訓，未來很大機會不能再任職社工，期望法庭酌情輕判。辯

方解釋其犯案原因是「時間緊逼」、「沒有足夠現金」，曾便需籌錢或自行墊支所有選舉開支。

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