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09/01/2023 17:47

【新冠感染】澳門新增６人染疫亡，其中５人無接種疫苗

　　《經濟通通訊社９日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日新增５２名新冠
病毒確診患者入住衛生局的隔離治療設施；此外，昨日有６人因新型冠狀病毒感染離世，４男２
女，年齡由６１至１０１歲，均有基礎病，其中５人沒有接種新冠疫苗。（ｃｌ）

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