【外圍經濟】投資者期望聯儲局結束抗通脹行動，科技股可以復甦

《經濟通通訊社９日專訊》華爾街投資者指望科技業的大型股不久後會走高，並開啟標準普

爾５００指數的反彈。

他們認為聯儲局即將結束其抗通脹行動，而受加息影響最大的科技股將復甦。周五（６日）

最新的就業報告顯示薪酬增長放緩，令他們覺得離聯儲局停止加息的目標更進一步。

分析指，如果聯儲局最終控制住通脹，科技股就有機會成為市場領導者，但聯儲局要控制通

脹可能仍然需要６至８個月的時間。（ｒｃ）

