【外圍經濟】阿根廷經濟部長表示可以在減緩通脹的同時實現增長

《經濟通通訊社９日專訊》阿根廷經濟部長馬薩（Ｓｅｒｇｉｏ Ｍａｓｓａ）表示，該國

在減緩極高通脹的同時，今年的經濟增長率可以超過３％。

他表示，政府可以一邊對抗通脹，一邊合理支出，無需冷卻經濟並進行痛苦的調整。他現時

的目標是令４月份的價格漲幅低於４％。

對於他是否會在２０２４年競選總統，他選擇含糊其辭，只表示希望今年能在負責的每項措

施中取得想要的結果。（ｒｃ）

