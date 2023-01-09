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09/01/2023 11:16

【外圍經濟】阿根廷經濟部長表示可以在減緩通脹的同時實現增長

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿根廷經濟部長馬薩（Ｓｅｒｇｉｏ　Ｍａｓｓａ）表示，該國
在減緩極高通脹的同時，今年的經濟增長率可以超過３％。
　　他表示，政府可以一邊對抗通脹，一邊合理支出，無需冷卻經濟並進行痛苦的調整。他現時
的目標是令４月份的價格漲幅低於４％。
　　對於他是否會在２０２４年競選總統，他選擇含糊其辭，只表示希望今年能在負責的每項措
施中取得想要的結果。（ｒｃ）

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