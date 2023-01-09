【國際要聞】近８７００名紐約市護士準備罷工抗議人手不足

《經濟通通訊社９日專訊》上周五（６日），美國紐約市三家醫院與工會達成了臨時合同協

議。不過，仍然有大約８７００名其他醫院的護士準備在周一（９日）舉行罷工，以抗議人手不

足問題。

分析指，疫情加劇了本已存在的護士短缺問題，成千上萬的護士離開醫療界，導致人手不足

，危及病人健康。留下的護士因為壓力過大，最終離職，造成惡性循環。（ｒｃ）

