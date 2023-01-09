【企業盈警】華南職業教育（０６９１３）料去年收益跌或影響純利

《經濟通通訊社９日專訊》華南職業教育（０６９１３）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度收益較截至２０２１年度收益約５億元人民幣減少不超過５％，而收益減少可能對去年度

純利造成一定影響。

該集團指，收益減少可能對去年度的純利造成一定影響。預期收益減少主要是由於全日制在

校學生總數減少，導致學費及寄宿費減少。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

