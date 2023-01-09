《經濟通通訊社９日專訊》華南職業教育（０６９１３）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度收益較截至２０２１年度收益約５億元人民幣減少不超過５％，而收益減少可能對去年度
純利造成一定影響。
該集團指，收益減少可能對去年度的純利造成一定影響。預期收益減少主要是由於全日制在
校學生總數減少，導致學費及寄宿費減少。
該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
09/01/2023 07:50
【企業盈警】華南職業教育（０６９１３）料去年收益跌或影響純利
《經濟通通訊社９日專訊》華南職業教育（０６９１３）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度收益較截至２０２１年度收益約５億元人民幣減少不超過５％，而收益減少可能對去年度
純利造成一定影響。
該集團指，收益減少可能對去年度的純利造成一定影響。預期收益減少主要是由於全日制在
校學生總數減少，導致學費及寄宿費減少。
該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘 6個月4.1厘
|中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產 春運客流總量料翻倍 滬指五連升
|財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼 飛升目標可見260銀
|財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐 大行齊唱好可趁機吸
|FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息 刺激內房仍待「加糖」
|財經熱話06/01/2023
內地頻出招救樓市 傳擬放寬三道紅線 內房造好碧桂園仍值博？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰