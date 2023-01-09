阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團不受馬雲控制，持股不變

《經濟通通訊社９日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，非並表關聯方螞蟻科技集

團在上周六（７日）宣布兩個合計持有超過５０％股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變

化，馬雲將不再控制該兩個主要股東持有螞蟻集團多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持

不變，以及任何其他股東均不控制螞蟻集團。

該集團指，兩個主要股東杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）（君瀚）和杭州君澳股權

投資合夥企業（有限合夥）（君澳）之普通合夥人實體股東馬雲與其他股東將終止一份協議。根

據該協議，馬雲之前可控制該現有普通合夥人股東會層面有關君瀚和君澳行使螞蟻集團股東權利

的決議通過。君瀚的普通合夥人將變更為一家新成立的實體，君澳的普通合夥人仍為現有普通合

夥人，而兩個普通合夥人實體各自將均由５位不同的自然人平均擁有，即兩個普通合夥人實體共

有１０位不同的自然人股東，包括馬雲以及螞蟻集團管理層與員工代表。變化後，馬雲將不再控

制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，以及任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控

制。（ｗｈ）

