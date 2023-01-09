  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2023 07:53

阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團不受馬雲控制，持股不變

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，非並表關聯方螞蟻科技集
團在上周六（７日）宣布兩個合計持有超過５０％股權和投票權的主要股東投票結構將會發生變
化，馬雲將不再控制該兩個主要股東持有螞蟻集團多數投票權，而該集團在螞蟻集團的股權保持
不變，以及任何其他股東均不控制螞蟻集團。
　　該集團指，兩個主要股東杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）（君瀚）和杭州君澳股權
投資合夥企業（有限合夥）（君澳）之普通合夥人實體股東馬雲與其他股東將終止一份協議。根
據該協議，馬雲之前可控制該現有普通合夥人股東會層面有關君瀚和君澳行使螞蟻集團股東權利
的決議通過。君瀚的普通合夥人將變更為一家新成立的實體，君澳的普通合夥人仍為現有普通合
夥人，而兩個普通合夥人實體各自將均由５位不同的自然人平均擁有，即兩個普通合夥人實體共
有１０位不同的自然人股東，包括馬雲以及螞蟻集團管理層與員工代表。變化後，馬雲將不再控
制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權，以及任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控
制。（ｗｈ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/01/2023
【虛幣世界】近萬五枚BTC近期有轉移，市值逾2.5億美元
人氣文章生財有道06/01/2023
【港元定存】招商永隆降3個月定存息至3.8厘　6個月4.1厘
人氣文章中國故事06/01/2023
《神州經脈》國策力撐房地產　春運客流總量料翻倍　滬指五連升
人氣文章財經熱話06/01/2023
《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼　飛升目標可見260銀
人氣文章財經熱話06/01/2023
【復常炒D乜】友邦借消息連日回吐　大行齊唱好可趁機吸　
人氣文章FOCUS06/01/2023
【FOCUS】首套樓按趨降息　刺激內房仍待「加糖」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金