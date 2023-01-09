【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４４億元，買中移動沽藥明

《經濟通通訊社９日專訊》上周五（６日）恒指高開１６８點，報２１２２０點。最高升

２３０點報２１２８２點，最低跌１８９點報２０８６２點。恒指收報２０９９１點，跌６０點

或０﹒２９％。

北水全日淨流出１３﹒４４億元，上日淨流入３２﹒９８億元。北水淨買入最多的個股依次

是中國移動（００９４１）、小鵬汽車（０９８６８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依

次是藥明生物（０２２６９）、建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）。

主板成交１４８２﹒７５億元減少１４﹒９％。其中港股通成交４６２﹒７億元，佔總成交

３１﹒２％。



＊花旗看好藥明疫後快速復甦＊



花旗銀行亞洲醫藥行業首席分析師翁木子透露，通過與海外投資者溝通後，得悉他們現時於

中國股票的倉位較輕，大多認為春節過後為重新投入中國市場的最佳時機。他注意到，外資在考

慮買入中國的醫療醫藥板塊時，其風險接受程度不大，優先偏好有盈利的藍籌股，及直接受益於

經濟重開、與實體經濟關聯性較強的公司。他指出，坊間普遍下調了中資醫療板塊在今年的盈利

預測，認為今年實際盈利數字會較預期為好。

翁木子建議投資者可關注ＣＲＯ╱ＣＤＭＯｓ（合約定制研發機構），看好藥明生物作為

行業龍頭能在疫情後快速復甦，並獲市場關注。其次看好製藥公司，認為行業的「政策底」和「

業務底」已過，推薦Ｐ╱Ｅ較低的中生製藥（０１１７７）。

中國移動跌０﹒８４％報５３﹒２５元，北水淨買入３﹒２億元；小鵬汽車跌６﹒８２％報

４１元，北水淨買入７７００萬元；快手跌１﹒４５％報７８﹒２元，北水淨買入７１００萬元

。

藥明生物跌２﹒１５％報６６﹒０５元，北水淨賣出４﹒３億元；建設銀行無升跌報

４﹒９９元，北水淨賣出２﹒３億元；美團跌４﹒２５％報１８２﹒７元，北水淨賣出２﹒１億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ３﹒１９

小鵬汽車 （０９８６８） ０﹒７７

快手 （０１０２４） ０﹒７１

香港交易所 （００３８８） ０﹒５９

泡泡瑪特 （０９９９２） ０﹒４７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －４﹒３４

建設銀行 （００９３９） －２﹒２９

美團 （０３６９０） －２﹒１０

新東方在綫 （０１７９７） －２﹒０２

騰訊控股 （００７００） －１﹒７０

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