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即市新聞

09/01/2023 19:02

《日入而息》比亞迪再遭巴菲特減持套現逾２億，人幣創近五個月高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改；馬雲罕見現身泰國曼谷，品嚐當地街頭美
食、看拳賽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）遭巴菲特減持１０５﹒８萬股Ｈ股，套現逾２億　　　　　　　　　　　
吉利汽車（００１７５）去年總銷量按年升８％，全年目標１６５萬部　　　　　　　　　　　
傳微醫４月底前提交ＩＰＯ申請，擬美國或香港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊遊戲表示未成年人寒假僅１４小時遊戲時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總商會料今年本港實質經濟增長３﹒８％，返疫情前水平　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港７日定存息高達８厘，惟匯豐降３個月存息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，合豐隆正式清盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
尖沙咀ＳＯＧＯ據報３月１２日結業，銅鑼灣分店繼續營業；尖沙咀ＳＯＧＯ結業，啟德旗艦店
年底前試業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港入境處：首日１０﹒８５萬人次出入境，陸路以落馬洲最多人用　　　　　　　　　　　　
本港新增１１６４１宗確診，再多６４名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門新增６人染疫亡，其中５人無接種疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門通關首天迎來近４萬旅客，創６１８疫情以來最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收３９６點報２１３８８，阿里巴巴升逾８％冠藍籌
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　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升０﹒５８％六連揚，人幣大升外資踴躍入場　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元有機會再試上月高位１﹒０７３６　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６６４╱６７，日圓最新報１３２﹒４３╱４
　　６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　美團（０３６９０）將投入逾５億元作為騎手春節穩崗補貼　　
　　德盈控股（０２２５０）與內地剪紙藝術家合作推出新春產品　
　　中國生態旅遊（０１３７１）附屬成功中標今年首個彩票業務訂
　　單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　５１信用卡（０２０５１）終止綜合入帳附屬公司　　　　　　
　　傳微醫４月底前提交ＩＰＯ申請，擬美國或香港上市　　　　　
　　中國天然氣（００９３１）新天然氣項目啟動國家湖北主網互聯
　　互通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中證國際（００９４３）終止出售香港中證城市投資公司　　　
　　小鵬（０９８６８）成立智能智造研究院，研發電機及控制系統
　　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　３Ｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ（０１２４４）獲行使部分超額配股
　　權涉４１﹒５萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　原點數安新增騰訊創業投資為股東，註冊資本增至１０３３萬元
　　騰訊遊戲表示未成年人寒假僅１４小時遊戲時間　　　　　　　
　　華懋集團斥資逾億打造「順福糧倉」，料今年第二季開幕　　　
　　奧思（０１１６１）料今年港增３－４個零售點，冀上半年內地
　　客預約恢復疫前水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富衛集團委任Ｊｅｒｅｍｙ　Ｐｏｒｔｅｒ為集團風險總監　　
　　阿里巴巴（０９９８８）捐１﹒２５億元為６０萬個村衛生室配
　　備血氧儀；阿里巴巴計劃在土耳其投資逾７８億元　　　　　　
　　雷軍卸任小米影業董事長，洪鋒退出董事職務；雷軍卸任小米筆
　　記本關聯公司田米科技董事　　　　　　　　　　　　　　　　
　　陳唱國際（００６９３）料去年未變現虧損擴大至２﹒２億元　
　　騰訊（００７００）今回購３﹒７５萬股，涉資１３２３﹒７萬
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）遭巴菲特減持１０５﹒８萬股Ｈ股，套現
　　逾２億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　壹傳媒（００２８２）本月１２日起正式除牌　　　　　　　　
　　萊蒙國際（０３６８８）去年預售額按年跌５８﹒９％　　　　
　　吉利汽車（００１７５）去年總銷量按年升８％，全年目標１６
　　５萬部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　抖音再嘗試布局社交領域，推新款通訊產品「抖音聊天」　　　
　　渣打香港表示去年第四季跨境客戶新開戶數目按季增近兩成半　
　　獅昂環球拓業務至虛擬資產委託帳戶管理及基金分銷　　　　　
　　網易遊戲開展未成年人保護寒假專項行動，技術層面鞏固防沉迷
　　措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　萬馬控股（０６９２８）Ｔｏｍｏ　Ｗｅｂ　３﹒０元宇宙生態
　　公鏈已上線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　天齊鋰業（０９６９６）擬斥１﹒３６億澳元併購澳洲鋰礦上市
　　公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　博安生物（０６９５５）治療晚期實體瘤新藥獲准於內地進行臨
　　床試驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中廣核電力（０１８１６）去年發電量降１﹒１８％　　　　　
　　中核國際（０２３０２）控股股東改名為「中核海外有限公司」
　　中國電力（０２３８０）建成山東省魯北千萬千瓦風光儲基地首
　　個全容量併網項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　衛龍美味（０９９８５）穩價期結束，超額配售權未獲行使　　　　　　　
　　融創（０１９１８）去年完成超１８萬套房屋交付　　　　　　　　　　　
　　久泰邦達能源（０２７９８）擬成立合資企業，建設貴州燃煤電廠　　　　
　　合景泰富（０１８１３）去年１２月預售額按年跌６３％至３８億元人民幣
　　文業集團（０１８０２）須糾正導致股份停牌的事項方能獲准復牌　　　　
　　金輝（００１３７）獲銀行６００億額度授信，交付４﹒１萬套住宅　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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多地感染高峰，機構料１２月人幣新增貸、社融環比減　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部公布首批全國示範智慧商圈、智慧商店名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳２０２５年財富管理規模３０萬億元，加強深港合作　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中證監收緊上市指導方針，資金輸往戰略行業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀孫利軍稱全面註冊制今年落地，Ａ股ＩＰＯ將活躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州爭取開展智能網聯汽車准入和上路通行試點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀預計今年Ａ股將有２０００億元人民幣外資淨流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本田旗下豪華品牌謳歌間接退出中國，官網已停止訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度元宇宙數字產業基地落戶瀋陽市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１４家央企集中簽約，新能源領域首現專業化整合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海提前發放１月失業保險待遇及各類就業培訓補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州市長表示今年ＧＤＰ目標增６％以上，ＣＰＩ控制３％　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平，今日淨回籠４１０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
郭樹清稱中國經濟增長或以較快速度恢復至正常軌道上　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中指院表示上周樓市整體成交轉降，上海環比漲１﹒５倍；四成受訪者計劃購房，房價下跌預期
仍強烈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬科南方區域總經理人事變更，東莞總經理調任深圳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普信評表示今年內地少數尾部城投債務違約風險上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行表示去年發放基礎設施中長期貸款逾１﹒４萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高法表示加大房地產領域矛盾糾紛防範化解力度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
央視播出反腐專題片，傅政華出鏡懺悔稱教訓極為沉痛　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山西大地環境投資控股董事長屈忠讓嚴重違紀違法受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改；馬雲罕見現身泰國曼谷，品嚐當地街頭美
食、看拳賽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秦剛將訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉等非洲５國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升２﹒６４％，台積電升近５％領漲大市
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　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　歐洲冬季天氣和暖，普京能源短缺牌失算
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　拜登將宣布競選連任，訪美墨邊境遇大批民眾示威　
　　日揆展開歐美５國之行，謀強化印太軍事合作　　　
　　瑞典明確表示，無法滿足土耳其提出的加入北約條件
　　英揆辛偉誠黨內外受壓，軟化立場與工會談加薪　　
　　近８７００名紐約市護士準備罷工抗議人手不足　　
　　金正恩周日３９歲生日，北韓未見公開慶祝活動　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　岸田文雄稱日本央行政策改變時，應充分與市場溝通　
　　投資者期望聯儲局結束抗通脹行動，科技股可以復甦　
　　文翠珊位居英國國會議員副業收入榜首　　　　　　　
　　日本首相表示應向市場就貨幣政策做好充分解釋工作　
　　法國總統馬克龍的養老金改革或得到反對派支持　　　
　　美國經濟學會召開年會，警告中美競爭加劇世界搵食難
　　英倫銀行官員表示能源價格上限可能會令其他通脹上升
　　阿根廷經濟部長表示可以在減緩通脹的同時實現增長　
　　高盛本周或啟動歷來最大規模裁員，涉及３２００人　
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　　　　　　　　　　　《通關復常》　
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　　全國３２００多個公安出入境窗口恢復審批公民出國遊　
　　同程表示出入境機票訂單同比增超６倍　　　　　　　　
　　恢復通關後首個工作天，落馬洲口岸抵港旅客疏落　　　
　　數碼通配合通關推內地電話號碼及漫遊數據組合優惠　　
　　旅遊業議會表示內地客不急於來港，料２月中旬後始復甦
　　林世雄稱密切留意人流，港鐵航空公司等必要時加班次　
　　澳門表示免核檢通關首日，各口岸迎約３﹒９萬旅客入境
　　澳門通關首天迎來近４萬旅客，創６１８疫情以來最高　
　　酒店預訂未大幅改善，業界冀下半年恢復至疫前七成　　
　　首日１０﹒８５萬人次出入境，陸路以落馬洲最多人用　
　　日本表示周四起澳門入境須持７２小時新冠陰性證明　　
　　航空公司提高往返中國運力，國泰增５﹒２萬個座位　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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前立會候選人曾錦榮承認詐騙選舉開支，還柙候判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資推廣署署長傅仲森出訪印尼及新加坡推廣香港商機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
村代表選舉投票昨結束，整體投票率５６﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱不少龍頭創科企業考慮在港設立國際總部；陳茂波料通關支持出口旅遊零售，將重塑香
港形象和品牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱高端人才通暫收近３８００份申請，約六成獲批　　　　　　　　　　　　　　　　　
立場新聞總編涉串謀發布煽動刊物罪表證成立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用４０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用５６億元，外資流入７７
億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑周末成交按周跌四成，議價空間收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉鑾雄４０００萬元購入呂麗君壹環特式單位，最終或轉贈太太陳凱韻　　　　　　　　　　　
卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，合豐隆正式清盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指今年香港經濟或增長３﹒３％，２００８年來首度超越新加坡　　　　　　　　　　　　
逾２５０間內地展商參與玩具展，陳百里料通關後商家重回香港　　　　　　　　　　　　　　
尖沙咀ＳＯＧＯ據報３月１２日結業，銅鑼灣分店繼續營業　　　　　　　　　　　　　　　　
據報瑞士信貸兩名香港高級私人銀行家已離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總商會料今年本港實質經濟增長３﹒８％，返疫前水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打香港７日定存息高達８厘，惟匯豐降３個月存息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀信用卡表示１２月海外簽賬升近三倍，料首季業務增長達雙位數　　　　　　　　　　　　
貝萊德委任雷俊彥Ｊａｍｅｓ　Ｒａｂｙ為亞太區財富業務主管　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　本港新增１１６４１宗確診，再多６４名患者離世　　　
　　澳門新增６人染疫亡，其中５人無接種疫苗　　　　　　
　　內地發布新版防控方案：感染者不隔離，加強免疫接種　
　　全國昨增確診１﹒４萬宗浙江最多，河南感染率近九成　
　　梁萬年稱很多省份已達感染高峰，甚至出現下降趨勢　　
　　泰國表示入境旅客已打疫苗及購保額不少於１萬美元保險
　　許樹昌稱冬季結束疫情緩和後，輕症者可戴口罩上班　　
　　阿茲夫定片進醫保，真實生物副總裁表示降價心甘情願　
　　私營機構向非本地居民提供自費接種二價疫苗服務　　　
　　許樹昌稱近日已打３針死亡個案增加　　　　　　　　　
　　外交部表示美國應及時公開透明分享國內疫情信息和數據
　　復星基金會夥真實生物等向中國農村捐１億元阿茲夫定　
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