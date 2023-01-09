《日入而息》比亞迪再遭巴菲特減持套現逾２億，人幣創近五個月高

《今天重點》

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馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改；馬雲罕見現身泰國曼谷，品嚐當地街頭美

食、看拳賽

比亞迪（０１２１１）遭巴菲特減持１０５﹒８萬股Ｈ股，套現逾２億

吉利汽車（００１７５）去年總銷量按年升８％，全年目標１６５萬部

傳微醫４月底前提交ＩＰＯ申請，擬美國或香港上市

騰訊遊戲表示未成年人寒假僅１４小時遊戲時間

總商會料今年本港實質經濟增長３﹒８％，返疫情前水平

渣打香港７日定存息高達８厘，惟匯豐降３個月存息

卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，合豐隆正式清盤

尖沙咀ＳＯＧＯ據報３月１２日結業，銅鑼灣分店繼續營業；尖沙咀ＳＯＧＯ結業，啟德旗艦店

年底前試業

香港入境處：首日１０﹒８５萬人次出入境，陸路以落馬洲最多人用

本港新增１１６４１宗確診，再多６４名患者離世

澳門新增６人染疫亡，其中５人無接種疫苗

澳門通關首天迎來近４萬旅客，創６１８疫情以來最高

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《即日市況》

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恒指全日高收３９６點報２１３８８，阿里巴巴升逾８％冠藍籌

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒５８％六連揚，人幣大升外資踴躍入場

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《美元匯價》

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歐元有機會再試上月高位１﹒０７３６

歐元最新報１﹒０６６４╱６７，日圓最新報１３２﹒４３╱４

６

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《公司資訊》

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美團（０３６９０）將投入逾５億元作為騎手春節穩崗補貼

德盈控股（０２２５０）與內地剪紙藝術家合作推出新春產品

中國生態旅遊（０１３７１）附屬成功中標今年首個彩票業務訂

單

５１信用卡（０２０５１）終止綜合入帳附屬公司

傳微醫４月底前提交ＩＰＯ申請，擬美國或香港上市

中國天然氣（００９３１）新天然氣項目啟動國家湖北主網互聯

互通

中證國際（００９４３）終止出售香港中證城市投資公司

小鵬（０９８６８）成立智能智造研究院，研發電機及控制系統

等

３Ｄ Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ（０１２４４）獲行使部分超額配股

權涉４１﹒５萬股

原點數安新增騰訊創業投資為股東，註冊資本增至１０３３萬元

騰訊遊戲表示未成年人寒假僅１４小時遊戲時間

華懋集團斥資逾億打造「順福糧倉」，料今年第二季開幕

奧思（０１１６１）料今年港增３－４個零售點，冀上半年內地

客預約恢復疫前水平

富衛集團委任Ｊｅｒｅｍｙ Ｐｏｒｔｅｒ為集團風險總監

阿里巴巴（０９９８８）捐１﹒２５億元為６０萬個村衛生室配

備血氧儀；阿里巴巴計劃在土耳其投資逾７８億元

雷軍卸任小米影業董事長，洪鋒退出董事職務；雷軍卸任小米筆

記本關聯公司田米科技董事

陳唱國際（００６９３）料去年未變現虧損擴大至２﹒２億元

騰訊（００７００）今回購３﹒７５萬股，涉資１３２３﹒７萬

元

比亞迪（０１２１１）遭巴菲特減持１０５﹒８萬股Ｈ股，套現

逾２億

壹傳媒（００２８２）本月１２日起正式除牌

萊蒙國際（０３６８８）去年預售額按年跌５８﹒９％

吉利汽車（００１７５）去年總銷量按年升８％，全年目標１６

５萬部

抖音再嘗試布局社交領域，推新款通訊產品「抖音聊天」

渣打香港表示去年第四季跨境客戶新開戶數目按季增近兩成半

獅昂環球拓業務至虛擬資產委託帳戶管理及基金分銷

網易遊戲開展未成年人保護寒假專項行動，技術層面鞏固防沉迷

措施

萬馬控股（０６９２８）Ｔｏｍｏ Ｗｅｂ ３﹒０元宇宙生態

公鏈已上線

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《國企紅籌》

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天齊鋰業（０９６９６）擬斥１﹒３６億澳元併購澳洲鋰礦上市

公司

博安生物（０６９５５）治療晚期實體瘤新藥獲准於內地進行臨

床試驗

中廣核電力（０１８１６）去年發電量降１﹒１８％

中核國際（０２３０２）控股股東改名為「中核海外有限公司」

中國電力（０２３８０）建成山東省魯北千萬千瓦風光儲基地首

個全容量併網項目

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《神州民企》

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衛龍美味（０９９８５）穩價期結束，超額配售權未獲行使

融創（０１９１８）去年完成超１８萬套房屋交付

久泰邦達能源（０２７９８）擬成立合資企業，建設貴州燃煤電廠

合景泰富（０１８１３）去年１２月預售額按年跌６３％至３８億元人民幣

文業集團（０１８０２）須糾正導致股份停牌的事項方能獲准復牌

金輝（００１３７）獲銀行６００億額度授信，交付４﹒１萬套住宅

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《中國要聞》

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多地感染高峰，機構料１２月人幣新增貸、社融環比減

商務部公布首批全國示範智慧商圈、智慧商店名單

深圳２０２５年財富管理規模３０萬億元，加強深港合作

據報中證監收緊上市指導方針，資金輸往戰略行業

瑞銀孫利軍稱全面註冊制今年落地，Ａ股ＩＰＯ將活躍

廣州爭取開展智能網聯汽車准入和上路通行試點

瑞銀預計今年Ａ股將有２０００億元人民幣外資淨流入

本田旗下豪華品牌謳歌間接退出中國，官網已停止訪問

百度元宇宙數字產業基地落戶瀋陽市

１４家央企集中簽約，新能源領域首現專業化整合

上海提前發放１月失業保險待遇及各類就業培訓補貼

廣州市長表示今年ＧＤＰ目標增６％以上，ＣＰＩ控制３％

人行２０億逆回購利率持平，今日淨回籠４１０億

郭樹清稱中國經濟增長或以較快速度恢復至正常軌道上

中指院表示上周樓市整體成交轉降，上海環比漲１﹒５倍；四成受訪者計劃購房，房價下跌預期

仍強烈

萬科南方區域總經理人事變更，東莞總經理調任深圳

標普信評表示今年內地少數尾部城投債務違約風險上升

國開行表示去年發放基礎設施中長期貸款逾１﹒４萬億元

最高法表示加大房地產領域矛盾糾紛防範化解力度

央視播出反腐專題片，傅政華出鏡懺悔稱教訓極為沉痛

山西大地環境投資控股董事長屈忠讓嚴重違紀違法受查

分析指馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業

馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改；馬雲罕見現身泰國曼谷，品嚐當地街頭美

食、看拳賽

秦剛將訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉等非洲５國

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《寶島快訊》

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台股收升２﹒６４％，台積電升近５％領漲大市

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《俄烏開戰》

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歐洲冬季天氣和暖，普京能源短缺牌失算

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《國際要聞》

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拜登將宣布競選連任，訪美墨邊境遇大批民眾示威

日揆展開歐美５國之行，謀強化印太軍事合作

瑞典明確表示，無法滿足土耳其提出的加入北約條件

英揆辛偉誠黨內外受壓，軟化立場與工會談加薪

近８７００名紐約市護士準備罷工抗議人手不足

金正恩周日３９歲生日，北韓未見公開慶祝活動

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《外圍經濟》

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岸田文雄稱日本央行政策改變時，應充分與市場溝通

投資者期望聯儲局結束抗通脹行動，科技股可以復甦

文翠珊位居英國國會議員副業收入榜首

日本首相表示應向市場就貨幣政策做好充分解釋工作

法國總統馬克龍的養老金改革或得到反對派支持

美國經濟學會召開年會，警告中美競爭加劇世界搵食難

英倫銀行官員表示能源價格上限可能會令其他通脹上升

阿根廷經濟部長表示可以在減緩通脹的同時實現增長

高盛本周或啟動歷來最大規模裁員，涉及３２００人

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《通關復常》

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全國３２００多個公安出入境窗口恢復審批公民出國遊

同程表示出入境機票訂單同比增超６倍

恢復通關後首個工作天，落馬洲口岸抵港旅客疏落

數碼通配合通關推內地電話號碼及漫遊數據組合優惠

旅遊業議會表示內地客不急於來港，料２月中旬後始復甦

林世雄稱密切留意人流，港鐵航空公司等必要時加班次

澳門表示免核檢通關首日，各口岸迎約３﹒９萬旅客入境

澳門通關首天迎來近４萬旅客，創６１８疫情以來最高

酒店預訂未大幅改善，業界冀下半年恢復至疫前七成

首日１０﹒８５萬人次出入境，陸路以落馬洲最多人用

日本表示周四起澳門入境須持７２小時新冠陰性證明

航空公司提高往返中國運力，國泰增５﹒２萬個座位

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《其他消息》

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前立會候選人曾錦榮承認詐騙選舉開支，還柙候判

投資推廣署署長傅仲森出訪印尼及新加坡推廣香港商機

村代表選舉投票昨結束，整體投票率５６﹒４％

陳茂波稱不少龍頭創科企業考慮在港設立國際總部；陳茂波料通關支持出口旅遊零售，將重塑香

港形象和品牌

孫玉菡稱高端人才通暫收近３８００份申請，約六成獲批

立場新聞總編涉串謀發布煽動刊物罪表證成立

深股通額度全日用４０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用５６億元，外資流入７７

億元

十大屋苑周末成交按周跌四成，議價空間收窄

劉鑾雄４０００萬元購入呂麗君壹環特式單位，最終或轉贈太太陳凱韻

卓悅創辦人葉俊亨遭頒令破產，合豐隆正式清盤

調查指今年香港經濟或增長３﹒３％，２００８年來首度超越新加坡

逾２５０間內地展商參與玩具展，陳百里料通關後商家重回香港

尖沙咀ＳＯＧＯ據報３月１２日結業，銅鑼灣分店繼續營業

據報瑞士信貸兩名香港高級私人銀行家已離職

總商會料今年本港實質經濟增長３﹒８％，返疫前水平

渣打香港７日定存息高達８厘，惟匯豐降３個月存息

中銀信用卡表示１２月海外簽賬升近三倍，料首季業務增長達雙位數

貝萊德委任雷俊彥Ｊａｍｅｓ Ｒａｂｙ為亞太區財富業務主管

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《新冠感染》

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本港新增１１６４１宗確診，再多６４名患者離世

澳門新增６人染疫亡，其中５人無接種疫苗

內地發布新版防控方案：感染者不隔離，加強免疫接種

全國昨增確診１﹒４萬宗浙江最多，河南感染率近九成

梁萬年稱很多省份已達感染高峰，甚至出現下降趨勢

泰國表示入境旅客已打疫苗及購保額不少於１萬美元保險

許樹昌稱冬季結束疫情緩和後，輕症者可戴口罩上班

阿茲夫定片進醫保，真實生物副總裁表示降價心甘情願

私營機構向非本地居民提供自費接種二價疫苗服務

許樹昌稱近日已打３針死亡個案增加

外交部表示美國應及時公開透明分享國內疫情信息和數據

復星基金會夥真實生物等向中國農村捐１億元阿茲夫定

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