《外資精點》大摩再上調恒指目標，年底最牛見２７０００點

《經濟通通訊社１０日專訊》摩根士丹利再上調恒指目標價，在基本情景下，將恒指今年

１２月目標價調高約１５％，由２１２００點調高至２４５００點；國指目標由７４００點上調

至８２５０點。

在最樂觀情景下，恒指目標由２４５００點調高至２７０００點；國指目標由８２００點調

高至９１００點。在最悲觀情景下，恒指年底目標由１３９００點上調至１６５００點，國指目

標由４８００點調高至５６００點。

大摩表示，內地今年首季開局強勁復甦，受惠於重新通關、房策支持及科技監管放寬，將今

年內地經濟增長預測調高至５﹒７％，而１２個月人民幣兌美元目標價亦上調至６﹒６５。

大摩指，重申內地股市「增持」評級，有望成為今年環球股市表現最佳市場之一，大摩將

ＭＳＣＩ中國指數目標由７０調高至８０；滬深３００指數目標由４３５０點調高至４５００點

。（ｂｉ）



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