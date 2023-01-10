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10/01/2023 11:08

《外資精點》大摩再上調恒指目標，年底最牛見２７０００點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》摩根士丹利再上調恒指目標價，在基本情景下，將恒指今年
１２月目標價調高約１５％，由２１２００點調高至２４５００點；國指目標由７４００點上調
至８２５０點。
　　在最樂觀情景下，恒指目標由２４５００點調高至２７０００點；國指目標由８２００點調
高至９１００點。在最悲觀情景下，恒指年底目標由１３９００點上調至１６５００點，國指目
標由４８００點調高至５６００點。
　　大摩表示，內地今年首季開局強勁復甦，受惠於重新通關、房策支持及科技監管放寬，將今
年內地經濟增長預測調高至５﹒７％，而１２個月人民幣兌美元目標價亦上調至６﹒６５。
　　大摩指，重申內地股市「增持」評級，有望成為今年環球股市表現最佳市場之一，大摩將
ＭＳＣＩ中國指數目標由７０調高至８０；滬深３００指數目標由４３５０點調高至４５００點
。（ｂｉ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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