《國金頭條》聯儲局高官重申鷹派立場，美股受壓道指挫近１１３點

《經濟通通訊社１０日專訊》在非農就業數據反映通脹可能觸頂之下，美股周一（９日）開

盤承接上周升勢，不料聯儲局高層相繼重申鷹派立場，道指、標普尾盤轉跌。

道指跌１１２﹒９６點，或０﹒３４％，收３３５１７﹒６５點。標普５００微跌２﹒９９

點，或０﹒０８％，收３８９２﹒０９點。納指則在科技股支持下，上漲６６﹒３６點，或

０﹒６３％，收１０６３５﹒６５點。而特斯拉開盤一度勁升逾９％，尾算升幅升窄，仍有

５﹒９３％，至１１９﹒７７美元。

雖然勞工部數據顯示，美國非農就業人口的時薪增幅低於預期，一度為美股帶來支持，但亞

特蘭大聯儲銀行行長波斯提克和三藩市聯儲銀行行長戴莉均主張繼續執行收縮政策，令終點利率

達到５厘以上。



＊料加息放緩美匯跌至７個月底位＊



不過，市場料聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌

０﹒６６％，至１０３﹒２０，是７個月底位。歐元兌美元續漲０﹒９％，至１﹒０７４０，是

去年６月以來最高。英鎊兌美元亦漲０﹒８％，至１﹒２１８６。

美元走軟之際，金價進一步升至８個月高位。紐約期金升０﹒４％，至每盎司

１８７７﹒８０美元。而隨著投資者再度對中國重啟經濟恢復信心，油價走高。紐約期油漲

１﹒２％，收每桶７４﹒６３美元。布蘭特期油漲１﹒４％，收每桶７９﹒６５美元。（ｊｆ）

