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10/01/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周港股不易顯著下挫

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（９日）１０大成交金額最多的大市值證券
中，升幅最大的三隻為阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）與港交所（００３８８）
，幅度介乎４﹒１３９％與８﹒６６１％之間。這三隻股票分別將恒指推高了１５５點、２４點
和２９點，而我們不應忽略的，為推高了恒指６４點的騰訊（００７００）。由此可見，大市的
主要上升動力來自這兩隻於港股市場內市值最大的兩隻股份。
　　明顯地，今天（１０日）市場焦點仍會是阿里巴巴，直至其上升動力明顯減弱為止。至於再
創短期升浪新高的騰訊，下站中期升浪目標為自２０２１年２月中旬高位７４０﹒７７元起跌福
的０﹒３８２３倍反彈水平３９４﹒７５元。本周港股開局不俗，好友大戶仍擁有市場控制權，
相信於新重大利淡消息出現前，大市不易顯著下挫，本周末前整體走勢仍屬向好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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