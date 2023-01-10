《運籌帷幄－梁業豪》本周港股不易顯著下挫

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。昨天（９日）１０大成交金額最多的大市值證券

中，升幅最大的三隻為阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）與港交所（００３８８）

，幅度介乎４﹒１３９％與８﹒６６１％之間。這三隻股票分別將恒指推高了１５５點、２４點

和２９點，而我們不應忽略的，為推高了恒指６４點的騰訊（００７００）。由此可見，大市的

主要上升動力來自這兩隻於港股市場內市值最大的兩隻股份。

明顯地，今天（１０日）市場焦點仍會是阿里巴巴，直至其上升動力明顯減弱為止。至於再

創短期升浪新高的騰訊，下站中期升浪目標為自２０２１年２月中旬高位７４０﹒７７元起跌福

的０﹒３８２３倍反彈水平３９４﹒７５元。本周港股開局不俗，好友大戶仍擁有市場控制權，

相信於新重大利淡消息出現前，大市不易顯著下挫，本周末前整體走勢仍屬向好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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