《缸邊隨筆－石鏡泉》今次衰退都一樣？

《缸邊隨筆》面對不確定的事物，人總會有疑慮；投資者面對似即將殺到，又難以避免的經

濟衰退，心情同樣複雜：可以怎樣熬過去？最重要是，還有沒有獲利的機會？有人就話，找到過

去衰退的規律，不但無憂，還有可能轉危為機。



股市總有起跌，正如上周三（４日）蕪文引述橡樹資本創辦人Ｈｏｗａｒｄ Ｍａｒｋｓ的

領悟：不會有「只升不跌」或「只跌不升」的市。Ｙｏｕｔｕｂｅ視頻《Ｄ的財富鏈》分析了美

國自１９６３年至今６０年來，８次危機後衰退的情況，指美國平均每７年半之內，便有１次衰

退；平均維持１１個月的衰退又會帶來熊市，而美股熊市由最高跌至最低，平均跌約３成。投資

者關心的當然不只這些，而是視頻的總結：一、若出現衰退，標普成分股綜合盈利能力大幅下滑

，便是股市見底時；二、當美儲局減息，股市便大跌。



＊６０年前手段似曾相識＊



６０年代越戰對美國是一個長達１０年以上的噩夢。越戰泥沼戳破了二戰後經濟繁榮的美夢

。１９５８至１９６９年間，美國通脹率由不足２％升至逾６％，超過３倍，美股也從高位回落

近兩成。當年美儲局的政策似曾相識，同樣以加息遏通脹；當年美息亦像今天疫前一樣低，１至

３厘，其後加至１０厘！雖然升幅是３至５倍，但當年加息過程長達７年，時間充裕。反觀今時

美儲局從零息加到４厘半，升幅差不多，卻是１年內的事，是謂「鷹且猛」。



當年成功遏通脹，卻帶來了衰退。美股從高位回落近４成，需要半年才恢復。雖然當年的衰

退被視為「溫和」，但經濟學界就指是由美儲局政策一手造成。其後，美股經歷了史上最波動的

２０年，以及３次衰退。



第二至四次衰退由美元與黃金脫鈎，美息波動揭開序幕。１９７３年的石油危機轉化為全球

性的能源危機。通脹由１９６０年２％以下，升至１９７９年的１３﹒２９％，２０年間升了約

７倍！時任美儲局主席沃爾克（Ｐａｕｌ Ｖｏｌｋｅｒ）以６０年來最高利率抗擊通脹。

１９７３至１９８３這１０年間出現了３次衰退，也是美股黑暗的１０年，投資幾乎沒有回報，

要花了２０年的時間才恢復。



＊９０年代的美好時光＊



１９９０年爆發的海灣戰爭，導致第三次石油危機及第五次衰退，美股雖跌了兩成，其實問

題不大。因整個８０至９０年代，獲得穩定而被動的固定收入機會實在太多了，而且回報又高。

那些年，回報由５％至９％不等，試想一般都有５％，企業債券若有７％至８％回報便不錯了，

實在是十分美好的年代，惜俱往矣！



美儲局自９０年代開始，以加息為手段，操控美國經濟周期。息口與前比較，十分低。資金

成本平，寬鬆的融資環境促進了經濟發展和繁榮，美股市趨勢向上，但其間的３次衰退及「冧市

」全都不是由政策改變或國際政局動盪而引起的。



＊看ＥＰＳ待減息＊



２０００年科網爆破其實是千禧版的「鬱金香狂熱」，全因估值不合理地被抬高，形成泡沫

；２００８年次按危機是金融界貪婪，無視信貸風險所致，而２０２２年由疫情造成的經濟危機

，則是之前無法預知的「黑天鵝事件」。



視頻認為，６０年來８次衰退或危機都有其規律及共通點：



一、如想問２０２３年美股何時見底，便要看經濟衰退何時來臨；衰退到後，便要關注標普

成分股盈利（ＥＰＳ）能力是否大幅下滑，因「冧市」會與ＥＰＳ大跌同時發生，而股市最低點

約會在企業季度業績報告後，ＥＰＳ能力最差之時。不過，如想知道美股真正的低點，更簡單的

會是：



二、美儲局貨幣政策再從緊縮轉化為寬鬆，減息。只要美儲局減息，股市便會大跌，這無論

有沒有衰退亦如是。當ＱＴ變回ＱＥ，短期並不利好股市，但長期則會令它趨升，這正是撈底的

好機會。



雖然有人有以上觀點，但筆者認為，今次衰退或不一樣。明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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