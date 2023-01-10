《專家之言－李偉傑》復常股料橫行整固，如現調整可吼優質板塊

《專家之言》疫情困擾３年後，在１月８日本港與內地正式通關，落馬洲等多個陸路口岸恢

復運作，包括落馬洲支線、港珠澳大橋、文錦渡及深圳灣，現時通關初期設人數上限，但估計農

曆新年長假後，相關人數設限將逐步放寬，以及未來將有機會取消限額制，中港兩地通關對本港

經濟預料將可帶來新活力，不過港股早前已炒作內地「復常」及本港「通關」概念近一個月，因

此相關概念板塊預料在現水平將出現橫行整固格局，惟佔恒指比重大的科技股板塊繼續成為升市

功臣。



＊美ＣＰＩ數據或致避險情緒升溫，２０天線成重要防守位＊



而港股作為資金市，最主要望實資金流向，而引發資金變動，主要原因近期仍然維持留意美

元指數及人民幣變化，美元指數在去年美國急速加息下，曾經一度升至１１４水平，觸發港股跌

至１４５９７點１０多年低位，不過在美國通脹見頂訊號進一步明顯下，美元指數現時已回落至

１０４以下，離岸人民幣亦由早前的７﹒３反彈至現時６﹒８以上，資金轉向以及以人民幣計價

股份可受惠人民幣反彈而估值得以修復，港股一口氣衝上２５０天線後，近日升幅逐步拋離區內

股市，雖然近日港股牛氣沖天，但恒生指數１４天ＲＳＩ已高於７４水平，反映大市已進入超買

階段，點數上調整難免出現，加上本周四（１２日）美國將公布最新月度ＣＰＩ數據，有機會觸

發避險情緒短暫升溫，不過調整幅度未必太大，自從１１月港股反彈浪展開，２０天線已有４次

機會觸及後反彈，因此預期２０天平均線１９８７８點至２５０天線２０３４４點成為今次港股

調整最重要防守位置，可留意優質板塊，只要美元指數能維持１０５﹒５之下，假若出現調整不

妨開始進行吸納部署。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有

聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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