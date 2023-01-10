《盤後部署》恒指窄幅上落；車股逆市造好，吉利仍有上升空間！

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指今日低開１７點，報２１３７０。早段跌幅曾擴大至近

２００點，低見２１１８７，惟臨近早市尾段，跌幅無再擴大。恒指半日跌７２點，報

２１３１６。午後上落不大，最終在２１３００以上收市，高低位只相差２０８點。

恒指全日收報２１３３１，跌５６點或跌０﹒２７％，主板成交１３１３﹒５６億元。國企

指數報７２６３，跌２２點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報４５５８，跌１２點或跌

０﹒２７％。

內地股市方面，上證綜合指數報３１６９，跌６點或跌０﹒２１％，成交３１０３﹒５８億

元人民幣；深證成份指數報１１５０６，升５６點或升０﹒４９％，成交１９９１﹒２４億元人

民幣。



＊平保跌３％墊底藍籌＊



科技股回軟。最終騰訊（００７００）升０﹒１１％，報３６２﹒４元；美團

（０３６９０）跌１﹒１６％，報１７８﹒５元；阿里（０９９８８）跌０﹒８２％，報

１０９﹒５元；嗶哩嗶哩（０９６２６）折讓７％發１５３４萬股新美國存託股，股價跌

４﹒２９％，報２１４﹒４元。

藍籌股方面，平保（０２３１８）跌３﹒０７％，報５６﹒７５元，成交約４２５３萬股，

涉資２４﹒５７億元，盤中高見５９﹒３５元，最低見５６﹒７元；龍湖（００９６０）跌

２﹒９８％，報２６﹒０５元；阿里健康（００２４１）升３﹒５１％，報７﹒６７元；金沙

（０１９２８）升４﹒８２％，報２９﹒３５元。



＊比亞迪有望挑戰２１８元＊



汽車股逆市造好。去年總銷量按年升８％的吉利（００１７５）開市初段曾倒跌逾１％，及

後回升，一度漲逾５％，收市升６％，報１２﹒３６元，成交約１﹒２９億股，涉資１５﹒４８

億元，盤中高見１２﹒４８元，最低見１１﹒４２元，為表現最佳藍籌股。

吉利目前仍未升破由去年１２月開始形成的小型橫行區，而今日收市突破１０、２０及

１００天線，走勢未有轉差，有待新消息推動股價向上，料在２５０天線（目前為１３﹒７元）

才有較大阻力，收市跌穿５０天線才止蝕離場。

再遭巴菲特減持１０５萬Ｈ股的比亞迪（０１２１１）開市升０﹒９９％，報２０３﹒４元

，中段曾跌逾３％，最低曾跌至１９５元，其後有資金追捧，比亞迪逐步回升，收市升

２﹒８８％，報２０７﹒２元，成交約１３３５萬股，涉資２７﹒１２億元，盤中高見

２０８﹒８元，最低見１９５元。

在日線圖上，比亞迪持續數個交易日在１００天線附近徘徊，股價早段即使受股神減持消息

拖累下跌，並一度試穿１０天線，之後仍可失而復得，更能在２０天線之上收市，而ＭＡＣＤ再

次由熊差轉為牛差，短期有望挑戰去年１２月９日高位２１８元。

其他車股方面，小鵬（０９８６８）升４﹒３６％，報４０﹒６５元；理想（０２０１５）

升６﹒７５％，報８８﹒５５元；蔚來（０９８６６）升６﹒１７％，報８６﹒０５元；長汽

（０２３３３）升３﹒６９％，報１０﹒６８元。（ｅｒ）

