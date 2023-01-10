【國際要聞】加州風暴吹襲至少１２死，白宮頒緊急狀態令

《經濟通通訊社１０日專訊》美國加州周日（８日）遭風暴吹襲，引發降雪和洪水，至少

１２人死亡，並一度導致５４多萬戶停電，周一（９日）仍有１１﹒５萬名未能恢復供電。總統

拜登宣布該州進入緊急狀態，下令聯邦政府提供援助。（ｊｆ）

