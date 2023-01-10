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10/01/2023 11:40

【國際要聞】泰總理巴育組新黨競選連任，料最遲５月大選

　　《經濟通通訊社１０日專訊》泰國總理巴育周一（９日）正式加入新成立的統一泰國建國黨
，代表該黨出戰今年大選，爭取連任總理。現屆國會任期將於今年３月結束，料最遲５月大選。
　　巴育在曼谷舉行的建黨儀式上表示，他並非眷戀權力，而是仍有工作未完成。由於憲法規定
總理任期不得超過８年，即使他連任總理，任期亦只有２年，至２０２５年結束，屆時要由其他
人接任。（ｊｆ）

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