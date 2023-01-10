【國際要聞】美眾院通過新規則方案，議長麥卡錫經受首場考驗

《經濟通通訊社１０日專訊》經１５輪投票才當上美國新任眾院議長的麥卡錫，周一（９日
）經受就任後首場考驗，通過新一屆眾院的規則方案。新規則方案包括麥卡錫為爭取黨內支持而
作出的讓步，例如規定只要１名議員，即可提出罷免議長動議。方案以２２０票贊成，２１３票
反對獲得通過。（ｊｆ）
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