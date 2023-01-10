《台股攻略－黃振宇》電子股撐市，台股續創１個月新高

《台股攻略》台股今日（１０日）好淡爭持，電子股撐市，生物科技股則走勢較弱，最低跌

２４點，隨著金融跌幅收窄，加權指數升５０點，收１４８０２點，續創１個月新高，成交金額

為１７７４﹒０５億元（新台幣．下同），三大法人合共淨買入２００﹒５３億元。

電子權值股的台積電即將公布業績，資金提前追捧，收４８６元，升１％；聯電收４５元，

升１﹒１％；聯發科延續升勢，收６９４元，升２﹒８％；國巨升１﹒９％，瑞昱、廣達及日月

光投控均升０﹒５％至０﹒８％；大立光遭外資看淡，降評至「劣於大盤」評級，股價跌超過

２％，收２１８０元，拖累光學股的玉晶光跌超過２％；先進光、伯特光、揚明光及新鉅科均跌

１％至２﹒６％。金融股方面，金控雙雄富邦及國泰均跌近１％，華南金、彰銀、永豐金及第一

金均升０﹒３％至０﹒６％，中信金無起跌。生物科技股走弱，強生跌６﹒３％，中化、寶齡富

錦、美時、北極星藥業－ＫＹ、永日、健喬、松瑞藥、合一及藥華藥均跌２％至４％。光通訊廠

的華星光成功進軍光收發模組市場，去年進入收成期，全年收入突破１３億元，按年增超過５成

，創４年新高，股價漲停，收４４﹒８５元。其他光通訊股獲資金追捧，統新升超過６％，聯亞

、波若威及聯鈞均升１﹒３％至２﹒７％。

電子權值的台積電及大立光均於周四（１２日）公布業績，消息將左右大市走向，另外臨近

新年假期，預期市場成交較為淡靜。美國將在周四公布ＣＰＩ通脹數據，投資者須留意相關數據

，慎防大市震盪風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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