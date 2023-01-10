《窩輪豪情－梁業豪》小心恒指升不上２１５００－２１５９９區域

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、金

融業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控

（００００５）、波司登（０３９９８）與騰訊（００７００），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選

美團（０３６９０）、中國財險（０２３２８）與九龍倉（００００４）。

今早（１０日）港股略為低開，屬於十分正常的現象。恒指期貨是否已於２１５６１短期見

底，未可肯定。小時圖上ＲＳＩ已跌回了其５小時平均線之下，ＳＴＣ的％Ｋ亦正欲跌穿％Ｄ，

ＭＡＣＤ則仍未能發出「雙牛」買入訊號，代表今天價位的跌幅不宜擴大。２０９３８為即市重

要支持位，不容有失。恒指牛熊證市場內，若好友大戶於未來兩個交易日內不發力再攻，將收回

價區域２１５００－２１５９９內的熊證殺掉，指數將具條件跌向恒指牛證重貨區２０７００－

２０７９９，特別是該重貨區總街貨量明顯增加的話。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（

影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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