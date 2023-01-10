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10/01/2023 08:47

【虛幣世界】上周有５萬份ＥＴＨ看跌期權，惹市場關注

　　《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，從Ｄｅｒｉｂｉｔ的訂單上顯示，有５００００份以
太幣得期權買入訂單，行使價為４００美元，將於六月到期，消息惹起市場關注。目前以太幣價
格約為１３００美元，意味買入者看跌以太幣約６９％，在Ｄｅｒｉｂｉｔ上，一份以太期權合
約代表一份ＥＴＨ。
　　另外，市場仍關注美國通脹問題，２０２２年３月的通貨膨脹率為８﹒５％，當時的聯邦基
金目標利率為０﹒２５％至０﹒５０％，投資者對通脹預期下降認為是正面信號，對於比特幣和
以太幣價格，通貨膨脹率和聯邦基金利率之間的差距越早縮小，市場就越早開始預期貨幣緊縮政
策將結束，其影響可能會為兩者帶來額外的價格動力。
　　加密貨幣走勢平穩，據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７２０６﹒１４元（美元．下同
），升０﹒１６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３２５﹒１２元，升０﹒３６％；艾
達幣報０﹒３２０５元，升１﹒１７％；瑞波幣報０﹒３５１４元，升０﹒７２％。（ｕｌ）
　
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