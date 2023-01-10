《談國論企－黎偉成》銀行家略看俏今年首季經濟

《談國論企》中國銀行家即使仍然淡看２０２２年的經濟，但普遍看俏２０２３年一季度的

發展前景

，相信中央幾乎全面放寬防控疫症的措施會有助預期遂願，甚至二季度有望加快上升速度，國內

生產總值ＧＤＰ同比增長６﹒２％和較一季度所增３％要高。問題是美國不僅止於續在政經、科

技圍堵，

近期更在控疫上極不科技和不專業的攻奸中國，得好好化解和反擊霸權主權惡思劣行。



＊製造業基礎設施批發零售貸款需求強烈＊



來自中國人民銀行所發布的《２０２２年第四季度銀行家問卷調查報告》的資料，可見境內

的銀行家在２０２２年四季度續受到疫情衝擊期，對經濟發展前景仍保持一定程度的正面看法及

信心，並可見之於：《調查報告》中「銀行家對下季度宏觀經濟熱度預期」，即所指的２０２３

年一季度僅達２９﹒３，卻比２０２２年四季度的１７﹒４，高出凡１１﹒９個百分點之普，而

去年末季度的「宏觀經濟熱度指數」按季環比仍然下跌２﹒５個百分點，可解讀為經濟顯然基本

擺脫力陷多時的下行底谷的困擾，開始有恢復的新態勢。

銀行家看俏宏觀經濟前景，乃受多個相對積極的因素支持，特別是《調查報告》中的（一）

「貸款總體需求」項目，在２０２２年四季度達５９﹒５，無疑比２０２１年同期大幅回落

８﹒３個百分點，但環比還是稍為上升０﹒５個百分點，和繼續處於較快擴張的範圍，分（Ｉ）

行業看：（ｉ）製造業期內的貸款需求指數，處６２﹒２的較高景氣區，環比更上升１﹒６個百

分點；（ｉｉ）批發零售貸款需求指數環比的升幅為０﹒８個百分點，處５７﹒１的水平；而

（ｉｉｉ）基礎設施貸款需求指數為６０﹒６，則減少０﹒７個百分點。

引以為憂者，為（ｉｖ）房地產貸款需求指數於２０２２年四季度跌落至４３﹒７，環比更

減少３﹒１個百分點，繼續深化收縮。

至於貸款需求以分（ＩＩ）企業規模看，大型企業貸款需求指數為５４﹒６，中型企業的貸

款需求指數５６﹒４，環比分別上升１﹒０與０﹒８；而下跌的為小微企業，跌１﹒３個百分點

，但貸款需求指數則處於６２﹒５的較高景氣區，情況和表現基本穩中向好。

難得的是（二）銀行家對央行的貨幣政策感到高度信心，尤以（１）對２０２３年一季度的

「貨幣政策感受預期指數」，達６９﹒６，環比上升１﹒６個百分點，即「預期」在高景氣區有

進一步的提升；

（２）於２０２２年四季度的「貨幣政策感受指數」為６８﹒０，即使環比回落４﹒４個百

分點，但同比上升１３﹒９個百分點，其中：感受「適度」的有６０﹒０，環比上升７﹒０個百

分點，而「寬鬆」者３８﹒０而下跌７﹒９個百分點；一升一跌，可解讀為央行的貨幣政策是適

度的和可以接受的，對宏觀經濟的發展，當屬穩健和有利之策。



＊貨幣政策感受適度有利經濟穩中有進發展＊



要指出，人行是於２０２２年１２月２７日發布《２０２２年第四季度銀行家問卷調查報告

》的，當然這要在發布之前的兩三個星期進行調查，而國家衛生健康委於２０２２年１２月２６

日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新

型冠狀病毒感染」，表面看來有點「相配合」，實際是「巧合」而已。

國家衛健委決定於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控

疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民

經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良好和正面的轉化。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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