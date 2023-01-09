《欣勢利導－陳欣》強勁非農數據未能挽回美元頹勢

《欣勢利導》上周五（６日）美國公布１２月份非農就業數據，新增就業人數高於２０萬預
期達２２﹒３萬，而失業率進一步下降至３﹒５％，薪資增長回落至４﹒６％多於預期。雖然部
分領域如科技行業屢見大幅裁員新聞，但非農數據顯示美國勞工市場整體表現依然強勁，代表有
其他行業僱傭需求仍有增加或出現僱員不足情況。然而，因市場焦點落在供應管理協會
（ＩＳＭ）非製造業ＰＭＩ數字上，強勁的非農數據卻難以激起投資者樂觀預期。緊隨非農數據
公布的１２月非製造業ＰＭＩ數字為４９﹒６，除表現大幅遜於預期的５５及低於前值５６﹒５
，更為２０２２年首度跌穿５０盛衰線，代表佔美國ＧＤＰ約８０％的服務業呈現萎縮。此外，
美國商務部公布的１１月工廠訂單也超預期下跌１﹒８％，扭轉１０月０﹒４％的增長趨勢，強
化了市場的悲觀情緒。
由於非農數據未能扭轉市場對美國經濟衰退的悲觀預期，而除非農外的其它經濟數據也掉頭
向下，支持了投資者認為美聯儲今年停止加息甚至減息的觀點，致美匯指數回落至１０４下方。
本周四美國將公布通脹數字，該數據將影響美元未來走勢，若數據與預期相差不大，預計美匯指
數繼續進行整固，支持為１０３，阻力為１０５﹒５；反之美元走勢則進一步明朗化。
《資深外匯分析師 陳欣》
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