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10/01/2023 12:08

《午市前瞻》專家看好恒指２０３００有支持，呷哺回落值博率不高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報２１３１６，跌７２點或０﹒３４％，主板
成交７２９﹒８１億元。恒生中國企業指數報７２５２，跌３３點或０﹒４６％。恒生科技指數
報４５３９，跌３１點或０﹒６９％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０９﹒７元，跌０﹒７元或０﹒６３％，成交４３﹒２
億元；騰訊控股收報３６１﹒２元，跌０﹒８元或０﹒２２％，成交４０﹒０９億元；美團收報
１７７﹒９元，跌２﹒７元或１﹒５％，成交３１﹒０４億元。舜宇光學科技（０２３８２）升
４﹒５６％，收報９７﹒５５元，成交４﹒４８億元。金沙（０１９２８）升３﹒３９％，收報
２８﹒９５元，成交３﹒３９億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團
。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。
　
＊張智威：通關利好因素未完全反映＊
　
　　恒指近期於２１０００以上整固，而且每日大市總成交額亦偏高，但信誠證券聯席董事張智
威向《經濟通通訊社》表示，恒指突破２１０００後升勢明顯乏力，於２１４００略有阻力，短
期將面臨回吐壓力。但他亦看好恒指能守住２５０天線約２０３００水平，因為通關因素並未完
全反映。
　　他指，儘管通關後內地來港人數不似預期，但只因內地當局審批過程繁複所致，未來一、兩
星期能憧憬更多內地旅客來港，屆時將更為有利香港經濟。
　
＊呷哺呷哺遭沽清利好因素已炒完＊
　
　　呷哺呷哺（００５２０）第二大股東Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｔｌａｎｔｉｃ　
Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ　Ｆｕｎｄ　Ｐｔｅ已通過大宗交易，配售手持全部１﹒４７億股，造價每
股９﹒２５至９﹒３元，較上日（９日）收市價９﹒８８元折讓６﹒４％至５﹒９％。
　　對於第二大股東一次過沽清呷哺呷哺，張智威指明顯是股東趁勢獲利離場，因為多項利好因
素已反映。呷哺呷哺由去年８月上旬的約３元水平升至１０元，減持獲利亦屬正常。他指，現時
略為回落，追入值博率不高，有意入手者宜待回落至７﹒５元水平再考慮，但短期能否再炒起就
難講。（ｈｃ）

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