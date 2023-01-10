【北水炒Ｄ乜】淨流出５７５﹒４３萬元，買中教沽騰訊

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開１７點，報２１３７０點。最高升７點報

２１３９５點，最低跌２００點報２１１８７點。恒指收報２１３３１點，跌５６點或

０﹒２７％。

北水全日淨流出５７５﹒４３萬元，減少９９﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中教控

股（００８３９）、呷哺呷哺（００５２０）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多的依次是

騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）。

主板成交１３１３﹒５６億元減少１６％。其中港股通成交３３７﹒８億元，佔總成交

２５﹒７％。



＊中教配股淨籌近１６億元＊



中教控股昨日與配售代理瑞銀香港協議，擬以先舊後新方式向不少於六名獨立承配人配售

１﹒４７億股，佔擴大股本約５﹒８１％，每股作價１０﹒９４元，比該股昨日收市價折讓約

８﹒８％，淨籌約１５﹒９８億元擬用作擴大校園網絡（包括校園發展及潛在併購項目）及營運

資金用途。

中教控股配股完成後，藍天教育國際、白雲教育國際與公司兩名聯席主席于果及謝可滔（合

稱一致行動人士），控制公司股權由６３％攤薄至５９﹒３４％。

中教控股跌５﹒５％報１１﹒３４元，北水淨買入５億元；呷哺呷哺跌７﹒７９％報

９﹒１１元，北水淨買入２﹒６億元；先聲藥業跌５﹒６７％報１１﹒９８元，北水淨買入

１﹒９億元。

騰訊控股升０﹒１１％報３６２﹒４元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌１﹒１６％報

１７８﹒５元，北水淨賣出４﹒３億元；理想汽車升６﹒７５％報８８﹒５５元，北水淨賣出３

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中教控股 （００８３９） ４﹒９６

呷哺呷哺 （００５２０） ２﹒６１

先聲藥業 （０２０９６） １﹒９５

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒７６

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒２９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒７９

美團 （０３６９０） －４﹒２６

理想汽車 （０２０１５） －２﹒９５

快手 （０１０２４） －２﹒０３

吉利汽車 （００１７５） －１﹒２５

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