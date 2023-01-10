【北水炒Ｄ乜】淨流出５７５﹒４３萬元，買中教沽騰訊

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開１７點，報２１３７０點。最高升７點報
２１３９５點，最低跌２００點報２１１８７點。恒指收報２１３３１點，跌５６點或
０﹒２７％。
北水全日淨流出５７５﹒４３萬元，減少９９﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中教控
股（００８３９）、呷哺呷哺（００５２０）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）。
主板成交１３１３﹒５６億元減少１６％。其中港股通成交３３７﹒８億元，佔總成交
２５﹒７％。
＊中教配股淨籌近１６億元＊
中教控股昨日與配售代理瑞銀香港協議，擬以先舊後新方式向不少於六名獨立承配人配售
１﹒４７億股，佔擴大股本約５﹒８１％，每股作價１０﹒９４元，比該股昨日收市價折讓約
８﹒８％，淨籌約１５﹒９８億元擬用作擴大校園網絡（包括校園發展及潛在併購項目）及營運
資金用途。
中教控股配股完成後，藍天教育國際、白雲教育國際與公司兩名聯席主席于果及謝可滔（合
稱一致行動人士），控制公司股權由６３％攤薄至５９﹒３４％。
中教控股跌５﹒５％報１１﹒３４元，北水淨買入５億元；呷哺呷哺跌７﹒７９％報
９﹒１１元，北水淨買入２﹒６億元；先聲藥業跌５﹒６７％報１１﹒９８元，北水淨買入
１﹒９億元。
騰訊控股升０﹒１１％報３６２﹒４元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌１﹒１６％報
１７８﹒５元，北水淨賣出４﹒３億元；理想汽車升６﹒７５％報８８﹒５５元，北水淨賣出３
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中教控股 （００８３９） ４﹒９６
呷哺呷哺 （００５２０） ２﹒６１
先聲藥業 （０２０９６） １﹒９５
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒７６
比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒２９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －５﹒７９
美團 （０３６９０） －４﹒２６
理想汽車 （０２０１５） －２﹒９５
快手 （０１０２４） －２﹒０３
吉利汽車 （００１７５） －１﹒２５
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