《美元走勢－羅明立》歐元短線可於１﹒０７附近吸納

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３２﹒１２ １３２﹒２２ １３１﹒３８

歐元╱美元 １﹒０７３１ １﹒０７４４ １﹒０７２１

英鎊╱美元 １﹒２１６１ １﹒２１９７ １﹒２１５７

美元╱瑞郎 ０﹒９２１７ ０﹒９２２３ ０﹒９２０５

美元╱港元 ７﹒８０７７ ７﹒８０９４ ７﹒８０３５

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《美元走勢》美匯指數周一（９日）繼續下挫，曾經跌穿１０３。一些聯儲局官員開始思考

更細的加息幅度，三藩市聯儲主席戴利接受採訪時表示，下次會議加息０﹒５％或０﹒２５％都

在考慮之內，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克亦指，如果最新的消費物價指數與剛公布的就業數據表

現的趨勢吻合的話，官員需要認真考慮０﹒２５％加幅的可能。市場已經認為聯儲局採取更細加

幅（０﹒２５％）的可能性愈來愈高，投資者關注美聯儲主席鮑威爾周二（１０日）在斯德哥爾

摩舉行的央行會議上的講話，會否同樣轉鴿。

美國經濟有轉弱跡象，加上通脹有機會繼續回順，聯儲局有望更快調整貨幣政策，歐元升至

１﹒０７６０水平，１﹒０８是現時的重要阻力，短線可於１﹒０７附近吸納作即市操作。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７００ １﹒０７９０ １﹒０６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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