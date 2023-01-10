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10/01/2023 13:19

法興料今年輪證總成交額微升，佔大市比例降至１１％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》法興上市產品銷售部亞太區董事周翰宏在記者會上表示，上半
年料大市波幅減少，牛熊證槓桿回升；合稱「ＡＴＭＸ」的阿里（０９９８８）、騰訊
（００７００）、美團（０３６９０）及小米（０１８１０）的引伸波幅預期持續回落至平均
４０％水平，現時尚有下跌空間，因此僅建議窩輪作短線策略。
　
＊今年輪證總成交額料微升，佔大市比例降至１１％＊
　
　　法興預測今年輪證總成交額約４萬億元，按年微升，佔大市成交比例回落至１１％。去年窩
輪牛熊證總成交額３﹒８５４７萬億元，按年跌２０％，佔大市成交比例由１１﹒７％升至
１２﹒６％。
　　該行稱，上半年可留意新經濟、消費、本地地產、保險股板塊。當中新經濟股可留意如騰訊
、阿里及美團；消費及旅遊相關股如潤啤（００２９１）、青啤（００１６８）、國泰
（００２９３）、海底撈（０６８６２）、九毛九（０９９２２）、攜程（０９９６１）、銀娛
（０００２７）、金沙（０１９２８）；本地地產股如新地（０００１６）、長實
（０１１１３）；保險股如友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）、國壽（０２６２８）。
另美股方面看好納斯達克１００指數。
　
＊上半年市場資金乏共識，投資者宜保持耐性＊
　
　　周翰宏表示，由於上半年美國ＣＰＩ仍存在按年增長，加上未來亦有減息有機會，現時市場
資金未見共識，為主要風險因素。不過，市場預期美國ＣＰＩ最快於６月到達聯儲局約２％目標
，市場或消化相關因素，不排除資金會達成共識，加上他相信今年波幅不會如去年一樣，因此下
半年波幅亦不會特別增加。
　　他建議投資者保持耐性，觀察經濟數據對大市的支持力度。倘港股升至２３０００點水平，
其時美股或表現不好，兩者關連影響再次浮現，加上其時內地經濟數據亦未必造好。
　　法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹料，今年美股指數輪證淨買入資金流有機會跑贏
恒指，但結果則要視乎港、美股市差異性程度。該行繼去年推出美股牛熊證，會一直視察市場需
求或新概念，以推出新產品。（ｒｈ）

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