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10/01/2023 15:06

《本港經濟》最低工資上調６﹒７％至４０元，５月１日起實施

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定
最低工資水平由現行每小時３７﹒５元調升至４０元，增幅為２﹒５元或６﹒７％。政府將於本
周五（１３日）在憲報刊登公告，並於下周三（１８日）提交立法會。如獲立法會通過，經修訂
的法定最低工資水平將於今年５月１日（即勞動節）實施。
　　勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府經審慎考慮，認為委員會已進行全面及持平的討論，適
當履行檢討法定最低工資水平的法定職能，而委員會的建議也已在防止工資過低與盡量減少低薪
職位流失的目標之間取得適當平衡，並同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。政府接納委員會
的建議，並相信新水平有利於香港的整體利益和發展。
　　政府亦會於１月１３日在憲報刊登《２０２３年僱傭條例（修訂附表９）公告》。該公告修
訂記錄總工作時數的每月金額上限。如就某工資期須支付予僱員的工資款額不低於每月
１６３００元（現時為１５３００元），僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期的總工作時數
。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的金額上限將會與新的法定最低工資水平同日（即
今年５月１日）生效。（ｃｌ）

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