【預算前瞻】工總倡港府推新逆周期措施並公布北都區產業用地分布

《經濟通通訊社１０日專訊》香港工業總會（工總）今日就２０２３－２４年度《財政預算

案》向特區政府提交意見書，包括建議政府推出新基金及逆周期措施，支援企業和就業，刺激經

濟復甦，同時可以推出寬減稅項和電費補貼的短期紓困措施，減輕企業負擔。

工總主席查毅超表示，２０２３年將會是香港擺脫疫情陰霾，邁向新里程的一年，期望政府

新一份《財政預算案》短期內助力香港經濟盡快重拾活力，同時要具備長遠的目光，重點推動創

科和新型工業化的發展，充分發揮香港獨有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，深化大灣區互聯互

通，加強與東南亞和一帶一路國家的經貿合作關係，長遠提升香港競爭力，讓香港經濟能再創高

峰。



＊促吸引企業設立香港地區總部＊



工總歡迎政府在１２月公布的《香港創新科技發展藍圖》，期望政府能盡快公布北部都會區

的產業用地分布和發展模式，吸引優勢企業和製造業部署投資落戶。工總又期望政府繼續透過強

化應用學習、雙軌教育及在職培訓，投放資源於生涯規劃及就業導向，培育新一代工業及創科人

才。另一方面，香港要推出更多措施吸引海外人才，例如預留更多「人才公寓」、吸引外地學生

來港就學就業等。

工總認為，香港應定位為亞洲工業總部和營運中心，吸引企業設立香港地區總部，促進工商

界達致碳中和，又望政府能夠以更高層次統籌本港人力資源問題，並統一各類資助標準，便利企

業善用公共資源提升香港整體競爭力，以及讓政府善用公共採購政策，以推動可持續發展、創新

和中小企發展等各層面的產業政策目標。（ｃｌ）

