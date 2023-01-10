【夜期時段】即月期指最新報２１４２１點，跌９點，高水９０點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４２０點，跌１０點，高水
８９點，最新報２１４２１點，跌９點，高水９０點，合約成交３１８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２９７點，無升跌，高水３３點，最新報７２９３點，跌
４點，高水２９點，合約成交２４８張。
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