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10/01/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１４２１點，跌９點，高水９０點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４２０點，跌１０點，高水
８９點，最新報２１４２１點，跌９點，高水９０點，合約成交３１８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７２９７點，無升跌，高水３３點，最新報７２９３點，跌
４點，高水２９點，合約成交２４８張。

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