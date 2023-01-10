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10/01/2023 15:55

行政會議批准興建東涌線延線，預計２０２９年竣工

　　《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官會同行政會議今日根據《鐵路條例》批准進行東涌線
延線項目。項目預計將於今年動工，並於２０２９年竣工。
　　東涌線延線項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部分。其中「東涌東段」將於現有
欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區建造東涌東站，並涉及對現有東涌線約１﹒２公里長的路軌
進行改道。東涌東站為地面車站，設有高架車站大堂。至於「東涌西段」則將從現有東涌站的鐵
路隧道向西延伸約１﹒３公里，於逸東邨以西建造東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為東涌
線的新終點站。
　
＊建成後前往中環可省時約２１分鐘＊
　
　　政府發言人表示，東涌線延線項目落成後，相比路面交通工具，經鐵路由東涌西站及東涌東
站前往尖沙咀或中環所需的時間，預計可分別減少約１２及２１分鐘。
　　發言人稱，港鐵公司（０００６６）會繼續與受影響的地區持份者保持緊密溝通，在推動東
涌線延線項目時，將成立社區聯絡小組，成員包括當區相關及受影響的團體，如業主委員會、管
理公司及地區組織等。此外，港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的
條件，把對環境造成的滋擾減低至可接受水平。（ｃｌ）

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