行政會議批准興建東涌線延線，預計２０２９年竣工

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官會同行政會議今日根據《鐵路條例》批准進行東涌線

延線項目。項目預計將於今年動工，並於２０２９年竣工。

東涌線延線項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部分。其中「東涌東段」將於現有

欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區建造東涌東站，並涉及對現有東涌線約１﹒２公里長的路軌

進行改道。東涌東站為地面車站，設有高架車站大堂。至於「東涌西段」則將從現有東涌站的鐵

路隧道向西延伸約１﹒３公里，於逸東邨以西建造東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為東涌

線的新終點站。



＊建成後前往中環可省時約２１分鐘＊



政府發言人表示，東涌線延線項目落成後，相比路面交通工具，經鐵路由東涌西站及東涌東

站前往尖沙咀或中環所需的時間，預計可分別減少約１２及２１分鐘。

發言人稱，港鐵公司（０００６６）會繼續與受影響的地區持份者保持緊密溝通，在推動東

涌線延線項目時，將成立社區聯絡小組，成員包括當區相關及受影響的團體，如業主委員會、管

理公司及地區組織等。此外，港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的

條件，把對環境造成的滋擾減低至可接受水平。（ｃｌ）

