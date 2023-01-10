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10/01/2023 18:21

《本港樓市》赤柱環角道住宅地流標，地政總署：４標書未達底價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》地政總署公布，位於香港赤柱環角道的鄉郊建屋地段第
１２０４號用地的住宅地招標，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，因此不接納所接
獲的４份標書。
　　赤柱環角道豪宅地皮於１月６日中午截標，共接獲４份標書。據截標現場所見，至少收４份
標書，獨資參與包括長實（０１１１３）、嘉華國際（００１７３）；及２家不知名發展商。另
外，據報新地（０００１６）獨資入標；信置（０００８３）與鷹君（０００４１）合資競投。
　　該地皮估值約５２﹒８億元至９６億元，每呎樓面地價約１﹒１萬元至２萬元，位於鄉郊建
屋地段第１２０４號，鄰近昭陽花園、環角道３３號、馬坑邨，指定作私人住宅用途。項目地盤
面積約２５﹒７萬方呎，涉及可建總樓面約４８﹒０２萬方呎，不包括將由買方按照賣地條件，
所興建安老院舍的政府地方的樓面面積，估計可提供約６５０伙。資料顯示，上述地皮原為一幅
「綠化地」，規劃署於２０２１年９月向城規會申請改劃作住宅（乙類）用途。
　　政府發言人稱，會考慮在適當時候重新出售該用地，儘管是次招標取消，本年度土地供應所
能興建的私人房屋已經超越本年度的供應目標。
　　而對上一次流標地皮為２０２２年４月，地皮為首幅設有面積下限２８０平方呎的屯門青山
公路－大欖段住宅用地，亦因標書金額未達政府就該用地所定的底價，故地政總署不接納收到的
５份標書，當時入標發展商包括長實、新地、恒地（０００１２）、信置及嘉華國際。該地皮於
去年９月底重推，最終由長實以４６﹒０１億元奪得。（ｒｈ）

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