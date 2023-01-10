【通關復常】李家超：５萬通關名額符需求，未來８周預約率１７％

《經濟通通訊社１０日專訊》行政長官李家超於行會前記者會表示，過去兩日通關後，口岸

運作暢順，由香港往內地的每日預約人數有空餘限額，最受歡迎的年廿九仍有空餘，其次為年廿

八、年三十，而未來兩三日仍有三至四成的預約名額可供預約。

他指出，現時８星期預約情況只佔１７％，說明５萬限額符合實際需要，當局會審視是否有

調較空間。（ｂｎ）

