《小傳日記》碧桂園都做茅台酒，澄清無關堅定流？

《小傳日記》神州一向都有啲話題板塊，成日都吸引到連唔係做開嗰行嘅公司都想分一杯羹

。好似內地汽車業就因為有政策長期支持，連舜宇（０２３８２）同百度（０９８８８）等科技

公司都會想搞無人駕駛，最新就有傳碧桂園（０２００７）入局白酒業。

身為房地產股嘅碧桂園，睇落同白酒係完全無關。不過碧桂園旗下原來有間「碧桂園創新投

資」，據佢官網簡介，碧桂園創投「負責集團除地產投資外所有投資，聚焦科技、消費、產業鏈

、健康等主題」。

內媒報道，貴州順朋酒業有限公司喺上年１２月初成立，法定代表人係李思龍，而李思龍就

係碧桂園創投嘅董事總經理。另外順朋大股東係佛山市碧晟企業管理有限公司，而呢間公司疑似

實際控制人為周鳳嬋，周鳳嬋都係碧桂園旗下多間金融公司嘅法定代表人。

噚晚碧桂園創投就喺微博回應，提到順朋酒業係碧桂園嘅「核心聯盟企業」，專注中高端商

務用白酒產品，碧桂園創投就係「獨家財務及戰略諮詢顧問」。碧桂園創投都有解釋點解會踩過

界，因為「相較其他消費品，白酒文化屬性更強、品牌生命周期更長，其強社交屬性，也更易形

成基於圈層、人群、區域的品牌忠誠度」，簡單嚟講就係「蹭熱度」啦。

順朋造酒廠位於白酒嘅「聖地」茅台鎮，附近仲有茅台酒等等白酒界名牌做鄰居。據講順朋

目前已經開始向企業客戶做個性化訂制酒品。

雖然上面就講咗好多順朋同碧桂園千絲萬縷嘅關係，不過碧桂園就否認同順朋有股權關係，

只係屬於上面講過嘅「核心聯盟企業」。至於點解要專登澄清呢？可能碧桂園方面都怕太過高調

入局又會引起炒作，所以只係承認碧桂園創投同順朋有關，請請！



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