《創富理財－龔俊樺》美勞力市場未冷卻，東協國經濟增長看高一線

《創富理財》美國勞工市場繼續熾熱，美國勞工部公布，美國去年１２月非農就業新增職位

有２２﹒３萬個，多過市場預期的２０萬個，但少過１１月經向下修訂的２５﹒６萬個。上月失

業率回落至３﹒５％，較１１月微跌０﹒１個百分點，低過預期的３﹒７％。按月來看其實新職

位是有所放緩，但速度卻未如市場預期。美國製造業ＰＭＩ在１１月起已跌低於５０，代表行業

已陷收縮階段。就業仍舊熾熱而生產卻正在收縮，我們又如何解讀這個現象呢？



＊美國勞動參與率仍未回歸疫情前＊



一般而言，生產指數與新增職位數目屬正向關係，並且前者更具領先性。它們當中的關係是

有一個明顯因素所影響，就是勞動參與率（Ｌａｂｏｒ Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ

ｒａｔｅ），這比率指是經濟活動人口（包括就業者和失業者）佔勞動年齡人口的比率。數字的

高低反映了勞動力投入的比例。在美國過去十年的勞動參與率就維持在６３﹒５％附近，但在新

冠疫情爆發後的兩年，勞動參與率由低位的６０％回升至６２％後出現停滯。勞動參與率沒有回

歸過去反映了在疫情前流失的勞動力並沒有重回市場，整體勞力仍明顯短缺。儘管現時美國的製

造業正在收縮，但勞動力的不足沒法令勞動需求出現明顯下跌，所以新增職位空缺仍然在高位不

下。



＊內地１２月ＰＭＩ繼續探底，內外需市場仍在冰封中＊



步入２０２３年，港股表現繼續造好。上周恆指累積升幅超過１４００點或６﹒１％，主要

是市場炒作中港通關後所迎來的社會全面復常，而國內私人投資及消費信心將迎來谷底反彈。利

好消息率先刺激股市，但實體經濟卻是另一光景。作為經濟生產領先指標的採購經理指數

（ＰＭＩ）繼續向下，１２月中國官方製造業ＰＭＩ為４７，環比繼續走低１個百分點，為連續

第３個月下滑，且創２０２２年單月新低。生產指數和新訂單指數分別走低３﹒２個和２﹒５個

百分點至４４﹒６和４３﹒９。１２月新出口訂單指數走低２﹒５個百分點至４４﹒２，下行幅

度與新訂單指數相當，顯示１２月內外需均繼續趨冷，１２月總需求預計繼續探底。



＊東協國家經濟將受益於內地開關＊



儘管當前數據低迷，但隨官方大幅放寬防疫政策，並宣布於１月８日解除國境管制將可望帶

動出遊熱潮，旅遊平台攜程也公布統計數據，排除港澳，當前中國民眾傾向前往東南亞、東亞國

家出遊。鑒於中國開放的速度快於預期，預計從２０２３年第二季開始，中國旅遊業將會出現實

質性復甦。而從過去數據來看中國入境東協比重在２０２０年疫情發生前一度高達２０％，一旦

中國境外旅遊隨時間復甦，預料東協經濟可望從中受益。所以在２０２３年新興亞洲的經濟增長

預期可繼續跑贏環球市場，投資者可考慮分散配置在亞洲地區的股債。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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