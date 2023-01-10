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10/01/2023 11:23

《嬈望大中華－彭藹嬈》內地取消新冠入境檢疫的影響

　　《嬈望大中華》內地１月８日起取消對境外入境者的新冠檢疫措施，令回國的內地居民以及
希望前往中國的外國人受惠。入境內地人士毋須接受落地核酸檢測、進行隔離，及申請健康碼，
只需出發前核酸檢測陰性即可入境。預計新措施初期會刺激旅遊和酒店業以及餐飲業，之後國內
居民的流動性會逐漸恢復。
　
＊國際商務旅客率先回歸＊
　
　　筆者預計，取消隔離措施意味商務活動將很快恢復。此外，仍持有有效簽證的內地居民在外
遊後不需要擔心回國時要進行檢疫。兩者都將刺激旅遊相關行業，包括航空公司、酒店住宿和餐
飲業。
　　即使現時新冠感染病例激增，國際與內地之間的商務往來會迅速恢復，因為全球大多數國家
和地區已經與新冠病毒共存。但筆者亦認為，與商務旅客相比，以休閒旅遊為目的的外國遊客仍
抱持觀望態度，外國人來華休閑旅遊或在４月份復活節假期開始恢復。
　
＊國內流動性逐漸恢復＊
　
　　防疫政策放寬的積極影響不只限於跨境的人員流動，同時有助減少普通民眾對新冠病毒的擔
憂和恐懼。國內的人員流動預期會在第一季開始恢復和增加，從而帶動消費、餐飲、國內旅遊等
經濟活動。
　
＊內地經濟何時能夠恢復到疫情前的水平？＊
　
　　經濟何時完全恢復至疫情前水平是一個時機問題。雖然政府正在努力開放國內經濟，放寬或
甚至取消大部分的新冠措施，但時機並不完美。筆者憂慮美國和歐洲會在２０２３年上半年步入
輕度衰退，令外部需求下跌，導致內地與出口相關的活動，包括製造業出現放緩，窒礙中國經濟
的復蘇。我們預計中國政府將加大財政力度，通過繼續完成未完工的住宅項目和建設更多的交通
、能源和科技基建，以抵消出口疲軟帶來的負面影響。我們預測中國ＧＤＰ在２０２３年可增長
４﹒３％。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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