《嬈望大中華－彭藹嬈》內地取消新冠入境檢疫的影響

《嬈望大中華》內地１月８日起取消對境外入境者的新冠檢疫措施，令回國的內地居民以及

希望前往中國的外國人受惠。入境內地人士毋須接受落地核酸檢測、進行隔離，及申請健康碼，

只需出發前核酸檢測陰性即可入境。預計新措施初期會刺激旅遊和酒店業以及餐飲業，之後國內

居民的流動性會逐漸恢復。



＊國際商務旅客率先回歸＊



筆者預計，取消隔離措施意味商務活動將很快恢復。此外，仍持有有效簽證的內地居民在外

遊後不需要擔心回國時要進行檢疫。兩者都將刺激旅遊相關行業，包括航空公司、酒店住宿和餐

飲業。

即使現時新冠感染病例激增，國際與內地之間的商務往來會迅速恢復，因為全球大多數國家

和地區已經與新冠病毒共存。但筆者亦認為，與商務旅客相比，以休閒旅遊為目的的外國遊客仍

抱持觀望態度，外國人來華休閑旅遊或在４月份復活節假期開始恢復。



＊國內流動性逐漸恢復＊



防疫政策放寬的積極影響不只限於跨境的人員流動，同時有助減少普通民眾對新冠病毒的擔

憂和恐懼。國內的人員流動預期會在第一季開始恢復和增加，從而帶動消費、餐飲、國內旅遊等

經濟活動。



＊內地經濟何時能夠恢復到疫情前的水平？＊



經濟何時完全恢復至疫情前水平是一個時機問題。雖然政府正在努力開放國內經濟，放寬或

甚至取消大部分的新冠措施，但時機並不完美。筆者憂慮美國和歐洲會在２０２３年上半年步入

輕度衰退，令外部需求下跌，導致內地與出口相關的活動，包括製造業出現放緩，窒礙中國經濟

的復蘇。我們預計中國政府將加大財政力度，通過繼續完成未完工的住宅項目和建設更多的交通

、能源和科技基建，以抵消出口疲軟帶來的負面影響。我們預測中國ＧＤＰ在２０２３年可增長

４﹒３％。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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