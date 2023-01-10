《宏觀銓局－馬桂銓》新年快樂

《宏觀銓局》撰文時正為２０２３年的新開始倒數。２０２２年對很多投資者來說並不如意

，慶幸我們終於可以和這艱難的一年告別。但正如上回提到，２０２３年前景還未明朗，復甦之

路仍然崎嶇。很多客戶都問筆者，美國會否在２０２３年步入衰退。美國步入衰退的時機是否一

個有效的指標？筆者對此抱有懷疑，主要原因是官方通常只會在衰退發生之後起碼１２個月，才

會公布經濟已經衰退。眾所周知，市場動態往往是反映商業或經濟周期的未來走勢，而非回顧以

往。

首先，有別於其他經濟體，美國官方的經濟衰退定義，並不是連續兩季ＧＤＰ下跌。取而代

之的是由美國國家經濟研究局（ＮＢＥＲ）公布衰退的起始與結束時間。研究局把經濟衰退定義

為：「經濟活動明顯倒退，覆蓋面涉及各行各業，並維持最少幾個月。」換句話說，美國何時出

現經濟衰退，完全是專家所言，並無簡單共識。

其次，由於經濟數據蒐集需時，所以局方公布的時間往往遲於現實環境，有時更遲足１２個

月。例如在２０２１年７月１９日，研究局宣布因受疫情打擊，美國在２０２０年２月至４月出

現經濟衰退，足足遲了超過１２個月。而在２０２０年４月尾至到２０２１年７月１９日，美國

標準普爾５００指數上升超過四成，主要是因為投資者寄望華府與聯儲局會推出大規模財政及貨

幣刺激政策。市場只會放眼未來而非過去，如擔心美國經濟何時衰退，投資者或許要查看其他數

據。

筆者認為有幾個主要數據能更有效地預視美國經濟去向，其一是勞動市場，ＮＢＥＲ對之亦

非常重視。目前美國勞工市場並未顯示經濟會陷入衰退，即使初次和持續申領救濟金人數均輕微

上升，但申領失業救濟金人數仍處近期低位。初次申領人數在過去四星期平均為２２﹒１萬，為

近幾十年來相當低的水平。美國勞工部數據顯示，近月持續申領人數上升至１７１萬，情況其實

亦屬健康。１１月美國失業率只是３﹒７％，同樣非常低。筆者亦看重２０２２年第四季的企業

盈利，雖然ＮＢＥＲ對此並不特別在意，但是企業成績表絕對會影響美股表現。

標普指數成份企業會在未來兩星期陸續公布第四季業績，投資者將關注通脹加劇和息口上升

對企業帶來多少影響。分析師近日已修訂了第四季美企業績預測，盈利估計從１０月增長

ｌ５﹒８％下調至１２月３１日的收縮１﹒６％。不過在過去一星期，盈利修改比例由１１月的

５１％，稍升到１２月的５２％。第四季度業績將決定美股在未來數星期的方向。

就地域來說，筆者仍然偏好美國多於其他市場，主因是美國的基本因素較強。資產配置方面

，筆者在短期內會保持審慎。隨著美國國債孳息率升至４％，相信國債及投資級別企業債債券比

起股票更吸引。現在我們正處於市場周期底部，增持美國國債或投資級別債券比較合理。及至

２０２３年下半年，假如通脹一如預期降溫，而聯儲局暫停加息甚至減息，筆者或會改投風險較

高的資產，例如高收益企業債券或股票。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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