《雅談保險－吳詩雅》迎戰人才流失，讓員工自選強積金公司

《雅談保險》來到新一年，先祝各位讀者新年快樂、身體健康。近日不少朋友紛紛在年初籌

謀轉工，計劃未來一年的事業發展，希望更上一層樓。而另一邊廂，早前有人力資源協會的研究

報告指出，香港企業間的人才爭奪戰日趨激烈。



＊中小企增加員工福利，提供第二強積金計劃＊



筆者公司最近公布「打工仔幸福度調查」，訪問了九百名任職大企業及中小企的本地員工，

亦同樣發現當中有近三分之一的中小企員工正考慮轉工。雖然中小企打工仔 （６６％） 普遍

較大企業員工（５２％） 滿意目前工作環境，尤其欣賞公司人情味濃、政策更具彈性，但同時

認為公司員工福利有進步空間，只有約四分之一（２６％） 中小企員工認為公司有良好的員工

福利。在他們考慮工作去留時，近八成（７７％） 的受訪中小企打工仔認為員工福利是關鍵的

考慮因素，最吸引的福利包括：酬金及津貼、員工保障（如醫療福利、人壽及危疾保障）及有薪

假期。

眾所周知，中小企要增加其他員工福利，相比起大型機構，平均成本亦較大。此時正在苦惱

如何挽留人才的中小企老闆，不妨考慮一下為員工提供第二強積金計劃，既不會增加太多額外成

本同時也具吸引力。筆者公司的調查顯示，當問及如任職的公司可提供多於一個強積金供應商以

供選擇時，高達近九成中小企員工均表示感興趣。

現時市場上只有少數保險公司能夠同時提供兩種不同選項的強積金計劃。此類第二強積金計

劃的好處是可以讓員工「有得揀」，擁有更大自由度去挑選適合自己的強積金供應商及計劃。



＊一站式中小企方案，照顧員工身心靈＊



除了強積金選項外，部分保險公司亦會度身訂造一站式方案，例如定時到中小企公司解答強

積金整合、退休理財等問題，以及與僱主合辦舒緩壓力講座、中醫保健分享、工藝初體驗興趣班

等，一起照顧員工身心健康。這些員工福利對資源有限的中小企來說實屬不可多得，可以大大提

升吸引和挽留人才的能力，可謂一舉多得。

員工是每一家企業的重要資產，中小企整體員工數目本來就不多，因此設法留住人才是企業

可持續發展的重要一環。祝願各中小企老闆打好「人才戰」，業務蒸蒸日上。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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