《講股論勢－鄭廣復》兩大因素影響環球經濟，恒指回至萬八才再升

《講股論勢》恒指走勢符合我在去年１１月１６日的預測，昨天高見２１４７０點距離階段

性目標２２８６０點還差１３９０點，到與不到無礙我認為恒指即將展開調整浪的觀點。恒指如

此強勢，現時預測其將展開調整浪是否不智？這等於問我，為何在去年３月１５日及１１月１６

日預測恒指見底反彈一樣。預測不一定準，只是基於當時所得的資訊，根據自己的觀察作出的，

而且任何時間都存在風險，投資者只要能接受合理的虧損風險，絕無不可介入的價格。



＊再升空間不足千五點＊



現時預測恒指即將展開調整浪，第一點，亦是普遍分析認為的龐大累積升幅，且近期高位

２１４７０點，與２０２１年高位３１１８３點至去年低位１４５９７點的５０％反彈位

２２８９０點相差不足１５００點；其次，由去年低位１４５９７點展開反彈浪以來，期間雖有

所謂的有利因素亦僅止於表面，經濟基本面未有實質性改變，當然，超前部署是金融市場的慣性

條件反射。

另外，市場一方面憂慮全球經濟衰退，另一方面則炒作聯儲局及其他央行的加息周期即將結

束，甚至在今年開始減息，而兩者可以存在前為因，後為果的關係，但亦有機會因為各國央行停

止加息而避過經濟衰退。市場永遠想帶著政策制訂者走根本是癡人說夢話，說穿了就是想影響一

般投資者，令其加入大戶行列，壯大其對價格的影響力，從中獲利。



＊大戶唱淡望趁低吸貨＊



所謂基金買貨，愈買愈低；基金沽貨，愈沽愈高。以美股為例，三大美指仍處於相對高位，

基金在現價追入面對極大風險，但若經濟衰退成為主調，為一般散戶「打底」，美國經濟若在今

年某個季度按季收縮，大戶再配合採取沽貨行動，散戶投資者多不能承受壓力而沽貨離場，其時

就是基金買貨，愈買愈低之時。若將目光放遠一點，經濟盛衰多呈周期性。故此，跌市尋好股，

升市勿急沽，炒股莫固執，順勢機不失。



＊美國產出指數處１５年低＊



就目前而言，各主要經濟體數據並不理想，參考摩根大摩環球採購經理指數（ＰＭＩ），

２０２２年１２月全球經濟活動進一步收縮，受到新訂單以超過兩年半以來最快的速度下跌，導

致產出指數連跌五個月。摩通與標普環球聯同ＩＳＭ及ＩＦＰＳＭ編制的環球綜合產出指數在

１２月報４８﹒２，僅比１１月錄得４８的２９個月低點略高，但仍屬於１５年來最低水平，製

造業及服務業亦處於相近的收縮水平。主要經濟體的產出指數則只有印度及愛爾蘭上升，日本持

穩，但美國、中國、歐元區、英國、巴西、俄羅斯及澳洲均下跌，美國更居榜尾。

內地對外逐步通關固然屬於有利股價的潛在因素，但能否刺激經濟活動及具持久性有待觀察

。農曆新年就是個最大考驗，新冠變種病毒有多大殺傷力，農曆新年假期過後應知一二。我估計

令恒指大幅回調的兩大因素，分別是經濟衰退及新冠變種病毒殺傷力增強，令各國不得不再次封

關，惟兩者應以前者發生的機會較大，至於其影響力，就看大戶如何利用這個機會吸貨了！



＊縱然回調穿底機會微＊



短線而言，去年６月及４月的２２４４９點及２２５２３點是恒指面對的雙頂阻力，而

２３０００點大約可視為２０２０年４月至２０２２年２月的重要支持。假如昨天（９日）的高

位２１４７０點確認為恒指短期頂部，以回調去年１０月３１日以來最大升幅之３８﹒２％、

５０％及６１﹒８％計，恒指可分別跌見１８８４５、１８０３４及１７２２２點，三者以

１８０００點水平為較強支持，故料呈大型雙底形態後才回升，但失守去年１０月３１日低位

１４５９７點機會極微。

從日線圖所見，目前恒指５０日ＳＭＡ及１００日ＳＭＡ分別位於１８４３０及１８２７５

點，較接近上述５０％的調整位。另外，恒指已連續第四個交易日在２１０００點以上整固，暫

亦未見轉跌訊號，現時就等市況出現突破，若然是向上突破，但沒有重大消息面配合，慎防是最

後的燦爛。恒指回調至１８０００至１７８００才可視為風險較平衡的水平，屆時才適宜部署好

倉，之後則以２３０００點為首個上升目標，但恒指很可能在今年呈現大型反覆上落市。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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