《容我世說－張翠容》特朗普的「傳染病」

《容我世說》正當美國媒體借發生在２０２１年１月６日特朗普支持者衝擊國會山莊兩周年

，紛紛評論政治暴力背後的現象之際，冷不妨１月８日巴西竟上演了同一劇目，前總統博爾索納

羅支持者企圖推翻新上任左翼的盧拉，當天在首都巴西尼亞不僅暴力衝擊和大肆毀壞國會大廈，

還有行政和司法機構，比美國版本的規模還要大，震驚國際社會，大家不禁問，這與美國的１月

６日事件有關連嗎？



巴西媒體指這在巴而歷史上是前所未有的。諷刺的是，盧拉周前就職時還表示大選順利完成

，展示了巴西民主的勝利，但這個南美最大的民主國家，民主經常受到挑戰。事實上，巴西和美

國不同之處，在於前者於１９８５年才結束長達２１年的軍事獨裁统治，上一輩對威權歲月記憶

猶在。



因此，外界好奇，巴西軍隊對今次政治暴力事件的取態，至少他們會不會保持中立，維護憲

法，這才是巴西民主的最大考驗和關鍵所在。我立刻翻看巴西本土媒體就這方面的評論，大部分

評論都認為，雖然軍方部門肯定有人喜歡博爾索納羅，但應會自制。



巴西人相信，軍方整體上不會站在盧拉的對立面，不欲重走舊路，不然他們便會失去人民的

支持，失去自獨裁結束後過去４０年以來辛苦重塑軍方的形象和地位角色。不過，有不少博爾索

納羅的支持者卻仍懷念那段獨裁日子，在他們眼中，那是一個巨大財富的時代，博氏在位時正是

要傳達這樣的訊息，盧拉則稱他們為「狂熱的法西斯分子」。



如是者，即使盧拉今次能平亂，他又如何面對國內這些組織龐大的極右民粹之徒，而且有證

據顯示，美國極右力量在他們背後撐腰，盧拉陣營甚至指這是美國極右向巴西輸出的文化戰爭。

博爾索納羅早有「熱帶特朗普」的別稱，他一如特朗普從未正式認輸，並一直在散布有關選舉制

度的假消息，指這是欺詐行為，令支持者不惜抗議，他們封鎖高速公路，又在軍事基地外和首都

設立抗議營地，指控選舉受到操縱，他們不斷煽動群情直至發生１月８日事件，當中有暴徒在社

交媒體不畏言表示受到美國１月６日事件啟發。



就在盧拉就職典禮的前幾天，博氏逃到了佛羅里達州，據報導他在那裏與特朗普在海湖莊園

會面。與此同時，特朗普前軍師班農（Ｓｔｅｖｅ Ｂａｎｎｏｎ）亦公開表示，如果不是因為

欺詐，博氏將如何獲勝。其後他不斷在網絡煽動，鼓吹博氏支持者反擊。巴西終在１月８日上演

政治暴力當天，特朗普立刻引用班農的說話，指稱那些暴徒為「巴西自由戰士」。



在此，我們可以逐漸看到了美國和巴西之間極右勢力那種深刻的聯繫，而美國這股極右勢力

又是如何被故意輸出到巴西甚至其他地方，並被博爾索納羅及其支持者所吸納。



大家可能有所不知，班農和博索納羅家族之間的關係也很深厚，甚至可以追溯到博氏獲勝之

前。早在２０１８年最先接觸班農的是博氏兒子愛德華多．博爾索納羅。據推測，他是要求班農

協助他父親的競選活動。原來愛德華多和班農同是國際極右翼組織「運動」（Ｔｈｅ

Ｍｏｖｅｍｅｎｔ）的領導人，該組織看來不僅試圖煽動巴西人推翻左翼政府，整個拉丁美洲可

能亦是他們的整頓目標。



特朗普和班農及其盟友只是這個龐大國際極右翼網絡的一部分，這是一個圍繞種族和民族主

義、鼓吹偏見、挑釁政治暴力的網絡，他們正在和他們拉攏的對象分享經驗，試圖把這場文化戰

爭輸到世界各地。他們在美國所扮演的角色，以及在國外可能產生的巨大影響，值得我們關注。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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