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10/01/2023 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價續升６５４點，報６﹒７６１１近五個月高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１１，
較上個交易日升６５４點子，實現七連漲，創２０２２年８月１５日以來近五個月新高，上個交
易日報６﹒８２６５。
　　市場料聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌０﹒６６％，至
１０３﹒２０，是７個月低位。不過，亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克和三藩市聯儲銀行行長戴
莉均主張繼續執行收縮政策，令終點利率達到５厘以上。
　　內地多家官媒報道稱，隨著海外加息進程結束，國內經濟持續復甦，今年人民幣匯率走勢有
望在波動中穩步回升並持續走強，但市場也要牢固樹立「風險中性」意識，以適應人民幣匯率雙
向波動幅度加大的新常態。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６１１　　－６５４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２５４９　　－１６９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２９７　　－４０６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６５９　　　－８４﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２３５５　　－２５２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７０９　　－３０８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０５３　　－２９１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０８１３　　－３６６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３４０１　　－２２２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０４９１　　－２９９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６９　　　＋４０﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒３１１３　－３１０２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０７３　　　－１３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８３﹒４５００　　　－４２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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