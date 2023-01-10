【聚焦人幣】人幣中間價續升６５４點，報６﹒７６１１近五個月高

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１１，

較上個交易日升６５４點子，實現七連漲，創２０２２年８月１５日以來近五個月新高，上個交

易日報６﹒８２６５。

市場料聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌０﹒６６％，至

１０３﹒２０，是７個月低位。不過，亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克和三藩市聯儲銀行行長戴

莉均主張繼續執行收縮政策，令終點利率達到５厘以上。

內地多家官媒報道稱，隨著海外加息進程結束，國內經濟持續復甦，今年人民幣匯率走勢有

望在波動中穩步回升並持續走強，但市場也要牢固樹立「風險中性」意識，以適應人民幣匯率雙

向波動幅度加大的新常態。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６１１ －６５４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２５４９ －１６９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９７ －４０６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６５９ －８４﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２３５５ －２５２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７０９ －３０８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０５３ －２９１﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０８１３ －３６６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３４０１ －２２２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０４９１ －２９９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６９ ＋４０﹒００

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３１１３ －３１０２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０７３ －１３﹒００

１人民幣╱韓元 １８３﹒４５００ －４２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

