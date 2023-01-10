【聚焦人幣】人幣中間價續升６５４點，報６﹒７６１１近五個月高

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１１，
較上個交易日升６５４點子，實現七連漲，創２０２２年８月１５日以來近五個月新高，上個交
易日報６﹒８２６５。
市場料聯儲局會在下月調低加息步伐，美元持續走軟。美匯指數紐約尾盤跌０﹒６６％，至
１０３﹒２０，是７個月低位。不過，亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克和三藩市聯儲銀行行長戴
莉均主張繼續執行收縮政策，令終點利率達到５厘以上。
內地多家官媒報道稱，隨著海外加息進程結束，國內經濟持續復甦，今年人民幣匯率走勢有
望在波動中穩步回升並持續走強，但市場也要牢固樹立「風險中性」意識，以適應人民幣匯率雙
向波動幅度加大的新常態。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７６１１ －６５４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２５４９ －１６９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９７ －４０６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６５９ －８４﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２３５５ －２５２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６７０９ －３０８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０５３ －２９１﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒０８１３ －３６６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３４０１ －２２２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０４９１ －２９９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６９ ＋４０﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３１１３ －３１０２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０７３ －１３﹒００
１人民幣╱韓元 １８３﹒４５００ －４２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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