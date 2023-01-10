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即市新聞

10/01/2023 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌６０點子報６﹒７７７２，結束七連升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６２點子後，一
度衝高至６﹒７５１０，創近５個月新高，惟高位遇阻，匯價隨後回落，收盤報６﹒７７７２，
較上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子，結束七連升。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤亦一度升破６﹒７６元關，創５個月新高後回調，目前跌
３５點子，報６﹒７８６５。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１１，較上個交易日升６５４點子，
實現七連漲，創２０２２年８月１５日以來近五個月新高，上個交易日報６﹒８２６５。
　
＊人民幣６﹒７５元關有阻力，短期升勢或放緩＊
　
　　交易員稱，市場認為美國聯儲局加息周期可能接近尾聲，美債收益率下行且美指走勢偏軟，
不過人民幣在接近６﹒７５關口後逢低購匯需求有所增多，短期人民幣升勢或放緩。
　　摩根士丹利最新報告稱，由於中國更快的重新開放、更強的房地產支持平台企業監管放鬆，
２０２３年一季度經濟會呈現更早並更強勁的增長復甦，將今年ＧＤＰ預測提高至５﹒７％，
１２個月期人民幣匯率預測調至６﹒６５。（ｊｔ）

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