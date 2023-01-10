【新冠感染】深圳官員稱已平穩渡過疫情高峰，將保障市民春節出行

《經濟通通訊社１０日專訊》深圳市政府官員今日在疫情防控新聞發布會表示，深圳市疫情
態勢趨穩，醫療和重症救治保障進一步提升，用藥緊缺逐漸緩解，已經平穩渡過新冠病毒感染疫
情高峰。官員稱，臨近春節，深圳將全力做好市民醫療健康服務，多措並舉保障市民出行、生活
物資需求，舉辦豐富多彩的迎春活動，讓市民過一個健康、祥和、有序的春節。（ｅｙ）
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