【新冠感染】外交部：中國不少省市已過疫情高峰，生產加快恢復

《經濟通通訊社１０日專訊》針對西方媒體有關中國疫情將影響國際產業鏈供應鏈穩定，拖
累世界經濟復蘇的報道，中國外交部發言人汪文斌表示，目前，中國的疫情形勢整體向好，中國
不少省市已度過疫情高峰，生產生活加快恢復正常。隨著需求逐步回升和政策效應疊加，中國經
濟社會活力將進一步釋放，為世界各國帶來更大機遇。中國作為世界經濟復蘇「穩定器」和增長
「發動機」的作用將會進一步凸顯。（ｗｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事10/01/2023
《神州經脈》中國停日韓赴華簽證 滬指止步六連升 人幣終回吐
|財經熱話10/01/2023
B站中教齊趁市旺配股抽水 獲大行唱好可趁機吸？
|FOCUS10/01/2023
【FOCUS】快速達峰利弊參半 留意下月焦點數據
|財經熱話10/01/2023
金價創8個月高 料將迎大牛市 金礦股、黃金ETF點部署？
|香港要聞10/01/2023
【通關復常】李家超：5萬通關名額符需求 未來8周預約率17%
|財經熱話10/01/2023
《午市前瞻》專家看好恒指20300有支持 呷哺回落值博率不高
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰