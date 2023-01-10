【新冠感染】外交部：中國不少省市已過疫情高峰，生產加快恢復

《經濟通通訊社１０日專訊》針對西方媒體有關中國疫情將影響國際產業鏈供應鏈穩定，拖

累世界經濟復蘇的報道，中國外交部發言人汪文斌表示，目前，中國的疫情形勢整體向好，中國

不少省市已度過疫情高峰，生產生活加快恢復正常。隨著需求逐步回升和政策效應疊加，中國經

濟社會活力將進一步釋放，為世界各國帶來更大機遇。中國作為世界經濟復蘇「穩定器」和增長

「發動機」的作用將會進一步凸顯。（ｗｌ）

