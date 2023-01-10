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10/01/2023 14:00

【ＦＯＣＵＳ】快速達峰利弊參半，留意下月焦點數據

　　【ＦＯＣＵＳ】８５１萬、６３８萬、６２６萬、５２９萬，上海、廣州、北京、成都周一
（９日）單日地鐵總客流，似印證國家衛健委官宣的「很多省份都已達到新冠感染高峰」。另一
邊廂，官媒近日密集發聲，強調「因時因勢」優化調整，以及選擇今冬放開的時機「應是最佳」

　　然而，面對中疾控公布的新增本土確診數據，跟地方政府公布個案數的巨大差異，官方如何
總結大城市第一波「快速達峰」的經驗教訓，為第二波疫情反彈做好準備？而國統局預計將於２
月２８日揭盅的去年人口變動數據，勢成焦點。
　
＊人流重現，消費復甦更早＊
　
　　初期遏制－拉平曲線－逐步放寬－走向共存，公共衛生學應對大流行病的典型路徑，隨著內
地「動態清零」國策極限反轉掀起的疫情海嘯，似乎直接從第一步跳到最後一步；就連央視記者
訪問國家衛健委專家組組長梁萬年，亦引述公眾質疑，「感覺中國的防控政策只有管控和放開兩
個階段」。
　　但在新華社、《人民日報》近日密集的長篇綜述文章中，疫情防控進入新階段，是牢牢掌握
戰略主動權、打的是有準備之仗、關鍵時期要有關鍵之舉。從中心城市地鐵重現人流如鯽看，以
及多地近日研判已度過第一波感染高峰看，這大概是真的。
　　而相比海外經濟體第一波Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情影響約需一季度消費活動才恢復，內地此波消
費復甦似乎更早、更快。據坊間測算，過去三年累計的超額儲蓄總規模或逾４萬億元人幣；而李
寧（０２３３１）、海底撈（０６８６２）、攜程（０９９６１）、中免（０１８８０）等過去
一個月股價齊漲至少一成。
　
＊２月２８日發布去年人口數據＊
　
　　以快速過峰來穩住經濟大盤並非零代價，據中國工程院公布，僅去年１２月短短一個月間，
就有１６位院士逝世，遠超２０１９年全年的１３位。
　　更令人側目的是，當中疾控公布內地周日（８日）新增１﹒４萬宗確診個案，浙江疾控指全
省日增約百萬宗新冠感染，近９９００萬人口的河南公布新冠感染率高達８９％，逾８３００萬
人口的四川估算整體感染率逾８０％，千萬人口的海南預計感染率達５０％。
　　如何為第二波疫情反彈做好準備？構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異毒株，以定期
核酸採樣掌握社區傳播方式，推進更有效的疫苗接種，完善分級分層醫療體系，達峰後的挑戰都
遠未結束。
　　根據國統局發布的信息發布日程表，２月２８日將發布２０２２年國民經濟和社會發展統計
公報，相比２０２１年死亡人口錄１０１４萬（死亡率７﹒１８％），２０２２年數據勢成焦點

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