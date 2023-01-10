《匯市縱橫－蕭啟洪》抉擇

《匯市縱橫》上周一代音樂大師顧嘉煇離世，享年９２歲。煇哥是著名影星顧媚胞弟，一生

音樂作品無數，亦獲獎無數。記憶中香港的廣東歌潮流與煇哥脫不了關係。其對樂壇的貢獻得到

了社會的認同，多次受勳，當中包括殖民政府的ＭＢＥ及特區政府的金紫荊勳章。



筆者生於「電視撈飯」（即通常一邊吃飯，一邊看電視）的年代，當然對這位電視劇主題曲

創作人甚為熟悉，亦甚欣賞他的才華。從「啼笑因緣」開始，一首一首的電視劇主題曲膾炙人口

：書劍恩仇錄、家變、狂潮、上海灘等，首首動聽。當中的「獅子山下」，寫出了一代香港人的

情懷，成為永垂不朽的名作。無論政壇大佬，至街坊街裏無人不曉。並成為代表香港的名曲。煇

哥的離去確實令人惋惜！



其實在芸芸煇哥的作品中，筆者甚喜歡抉擇這首１９７９年與他同名的電視劇的主題曲。由

煇哥作曲、黃霑填詞及當時剛出道的林子祥主唱。「幾多往時夢，幾許心惆悵，別了昔日家，萬

裏而去，心潮千百丈。」內容說的是上世紀７０年代末的越南船民的問題，當時許多越南人，因

逃避戰火及逼害逃難國外。香港因是距離最近的自由港，所以為一眾船民首選目的地。大多想以

難民身份在香港等待其他先進國家收容。但最後還是有不少越南人留下來在香港落地生根。正是

：收起往時夢，拋開心惆悵，任那海和山，助我尋遍天涯各處鄉！



打從英國佔領香港開始殖民地時代以來，政治穩定的香港便是移民╱難民的天堂。解放前後

的國內資本家及勞動力移民，造就了香港亞洲四小龍的奇跡。直至中國開放改革初期，香港成為

海外投資內地的跳板，一時資金湧入，造就了９０年代的繁榮期。當時，金融機構林立。筆者記

得最高峰時香港註冊銀行（包括接受存款公司）便有接近３８０多家（現只有１８０多家），大

部分都是批發業務銀行（即不接受零售存款的樓上舖）。美資、日資當時佔據了香港金融市場的

一個重要的板塊，一時間在中環鬼佬、架佬處處。還記得曾幾何時太古城因眾多在港日資工作的

日本專才喜歡聚居而被稱為「日本城」！但當資金流入及外國專才湧港的同時，很多香港人擔憂

９７回歸的問題而選擇「別了昔日家，萬裏而去」，不知當時他們是否「心潮千百丈」？



筆者可以想像當一個人面對離鄉別井的徬徨、無奈，也明白所需要的勇氣和決心。但相信各

位讀者去年縱然沒有經歷離愁，肯定亦經歷許多徬徨及無奈的感覺！２０２２年在投資的角度而

言是驚濤駭浪，徬徨無助的一年，既失望又沮喪！記得年初還是低息環境，投資股票在市場似乎

還是首選，通脹飆升，利率超市場預期上升，且美聯儲變得更鷹，令美國利率在短短１年內攀升

４﹒５％令市場預期美國經濟將承受不了高息而將陷入衰退，股票市場因此大跌，本港市場在美

元攀升加上中國嚴控疫情及地產市場超調下資金從香港流走的傳言甚囂塵上，恒指不斷尋底。投

資者在年中對港股失去信心，轉投債券市場。但利率急速上升及中資企業信用風險普遍上升導致

債券市場也浮虧處處。壯士斷完一臂又一臂，在這種環境下，我們外匯基金也出現２６５５億港

幣的歷史性巨幅虧損。真是天涯各處「香」！至年底大家才找到較為理想的投資選項：定期存款

，就是泊現金等待利率轉角，至此投資者心神稍定。



２０２３年伊始，縱然美聯儲仍向市場保證其打擊通脹的決心，但數據稍為溫和令市場較為

肯定美聯儲加息已經接近盡頭，且在美國利率曲線倒掛下，市場認為美國聯邦基金利率年中上試

５％後將回落至４﹒５％水準。上周五（６日）的美國就業數據雖然仍偏強，但平均時薪出現回

落的跡象，加深了市場對利率到頂的預期。筆者認為美國利率已見頂或短期內將見頂是大概率事

件，但讀者還是小心觀察美國通脹情況以確定利率是否在今年內下行。美國現核心ＣＰＩ為

５﹒９６％，核心ＰＣＥ為４﹒６８％，並按目前的下降速度核心ＰＣＥ需要１年以上才能回到

２％的可持續水準。當然，如果美國提早進入衰退，通脹有可能加速回落。但在年末前返回該水

準似乎需要一些突破事件。為何需要關注通脹回落水準，因筆者相信面對通脹與衰退，美聯儲會

首先對付通脹！



從另一個角度來看，在美聯儲「直升機撤錢」以來，即從２００８年雷曼事件之後，美聯儲

的資產負債表從不到１萬億飆升至現８萬多億水準。即全市場都是錢，而新冠疫情恰恰把財富引

導至市民手中，所以引發了美國這一輪的通脹。再疊加地緣政治衝突對能源及糧食供應端的擾動

及中國疫情對供應鏈的窒礙，令通脹一發不可收拾。觀乎這些因素在２０２３年的發展，美聯儲

的縮表步伐仍值得關注，但按目前速度，財富若仍按現速度（平均時薪增幅４﹒６８％）到市民

手上，通脹實易升難跌。加上美國為首的西方國家對俄使出強硬態度（通過武器支持烏克蘭），

俄烏戰事平息需要各方較大的勇氣！復加上台海、朝鮮半島等區域性的緊張，讓世界恢復和平，

集中經濟發展，幾乎不可能！唯一希望是中國復常順利，能舒緩供應鏈的緊張。



在面對本年的不定性，多謝美聯儲的高息政策令投資者仍然可以使出泊現金這招來規避短期

風險，靜待利率轉角。另外，在通脹威脅及央行吸納黃金儲備下，黃金投資也是一個不錯的對沖

或分散的選擇。抉擇從來不易，希望讀者能吸取去年的教訓，就算受挫折也當平常，發揮抉擇力

量，再起我新門牆，勝我舊家鄉（０２０２２）！



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒３６５０水準沽出美元兌加元已於１﹒３４００平倉，獲利

２５０點子。



英鎊：本周建議候高於１﹒２２００水準沽出英鎊兌美元，目標１﹒１９５０，止蝕

１﹒２３５０。



澳元：本周建議候低於０﹒６６５０買入澳元兌美元，目標０﹒６９５０，止蝕

０﹒６５５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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