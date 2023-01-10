《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車市場向高端車型發展

《珠玉之論》據乘聯會的數據顯示，２０２２年全國乘用車市場價格走勢呈上升趨勢，高端

車型銷售顯著增加，而中低價車型銷量有所減少，其中１０萬至２０萬元人民幣的車型銷量佔比

達到四成六，為銷售的主力車型，至於２０萬至３０萬元人民幣的車型銷量佔比逾兩成。由此可

見，內地的消費升級推動高端車型銷售增長，而２０２１年以來的芯片短缺亦導致汽車市場出現

結構性調整，相信當內地經濟復甦，內地的消費力將會繼續釋放，對整體汽車銷量有支持。



商務部表示將繼續推動穩定和擴大汽車消費，加大汽車消費政策文件落實督導力度，並研究

擴大二手車流通、支持新能源汽車消費、促進老舊汽車報廢更新等政策，著力破解汽車流通的堵

點、難點問題，促進汽車梯次消費、循環消費。相信內地會持續推出措施支持汽車銷費，以推動

社會零售銷售來支持經濟增長。



除內地汽車市場升級發展外，內地車企的出口亦繼續呈現增長趨勢，反映內地自主品牌車企

向高端車型發展，並提升於全球的市佔率。中汽協公布２０２２年１１月份內地汽車出口仍然保

持在高水平，１１月汽車企業出口按年增加６４﹒８％至３２﹒９萬輛，首１１個月汽車企業出

口同比增長５５﹒３％至２７８﹒５萬輛。其中，１１月乘用車出口按年上升６２﹒２％至

２７﹒６萬輛，新能源汽車出口同比大幅增加１﹒５倍至９﹒５萬輛，至於首１１個月乘用車出

口按年增長５７﹒８％至２２５﹒１萬輛，新能源汽車出口同比增長１倍至５９﹒３萬輛。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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