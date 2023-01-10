《股壇解碼－戴名》美數據明弱實強，培力農本方生不逢時

《股壇解碼》美國上周首領失業人數雖然下跌至２０﹒４萬，較前周下跌２﹒１萬人，相信

與節日對勞動力需求增加有關，失業率３﹒５亦重回疫情前的近年低位，反映市場就業不足的情

況已經持續改善，經濟活動已走出疫情的影響，加上美元受加息支持，美國經濟更加易升難跌，

雖然ＩＳＭ新訂單指數連跌兩月，估計和節假日訂單早已在１０月和１１月份數據中反應，但客

戶存貨大幅上升，相信是對銷售前景有信心的表現，投資者不要過分看淡美國經濟。



＊天意難料＊



俄烏戰爭一直困擾整個能源市場，而俄羅斯亦一直以此作為和歐洲談判的籌碼，可惜人算不

如天算，預期的寒冬沒有來臨，據彭博數據顯示歐洲的天然氣從上月（１２月）初便一直往下跌

，直至上星期的累計跌幅已超過５０％，相信這就是俄羅斯願意與烏克蘭和談的原因，普京一子

錯滿盤皆落索，人算不如天算，但歐洲天然氣價格下調正好緩解通脹壓力，在經濟危如累卵的情

況下無疑救了歐洲一命，但沒有高通脹去刺破熾熱經濟的泡沫，歐洲的經濟泡沫只會越漲越大，

到了不可收拾的一天將恐怕比金融海嘯時更有殺傷力，投資者不要掉以輕心。



＊效果成疑＊



網傳國內將有４０００至５０００間企業來港發債，由於國內評級機構未被香港金管局所承

認，發債一事能否順利進行還言之過早，但有一點卻讓人百思不得其解，這些企業為甚麼要來港

融資而不在國內，畢竟國內投資者對這些企業會更熟悉，捨近求遠的原因相信只有一個，這些企

業在國內已經難以找到投資者融資，另一個可能是這些企業將會有大量的美元債到期，來港發債

便可直接拿到美元用以償還美元債，但缺少了外資評級機構的加持，境外發債又是否可行，像筆

者這樣的保守投資者並不會投資跨境的投資工具，試問普通老百姓又會有多少人願意參與其中。



＊欲蓋彌彰＊



恒指期權購沽比例輕微回落至７０：３０的水平，認購期權最多新增在２０８００點，看似

ｓｈｏｒｔ ｃａｌｌ居多，如果是ｌｏｎｇ ｃａｌｌ，相信不會在貼價位置建倉，而

２００００點的馬鞍倉明顯，小心提防大盤短線下試２００００點，另一方面牛熊證街貨卻和期

權倉位剛好相反，街貨也跌至４１：５９的比例，不過巧合的是牛證重倉在１９９００點位置，

投資者不可不防，上周恒指雖然大升但地產、零售和餐飲類股份表現差強人意，相信大戶以升勢

掩飾夾淡倉行為，由於香港整體因素並未改變，估計升勢不易持續，投資者另一樣要注意的是遠

期認購期權在２４０００點建倉，暫時不易猜測今年高位是否就在２４０００點附近，但可以肯

定的是今年恒指走勢應該是大升無望。



＊股票簡評＊



培力農本方（０１４９８）主要以農本方品牌從事研發、製造和銷售濃縮中藥配方顆粒產品

和中藥保健品，同時亦提供中醫門診服務。集團是一家以香港為基地的中醫藥公司，當中主要產

品包括農本方品牌的濃縮中藥配方顆粒產品和中藥保健品，同時亦以上述品牌經營香港中醫診所

。除了在廣西南寧市自設生產設施外，集團亦有直接向醫院、中醫診所、非牟利機構、連鎖藥店

、私人中醫和個人消費者出售產品，培力農本方在中國大陸則主要透過分銷商（包括國藥控股）

和直銷渠道銷售產品，表面上整個產業鏈都相輔相成，互補長短，但實際上是互相牽制，把握不

好往往會做成火燒連環船的現象，最近的中期業績顯示不單止轉盈為虧，而且收入更是接近全線

下滑，當中只有香港地區的濃縮中藥配方顆粒業務有增長，這個可能與香港人在後疫情時代都偏

向利用中藥來調理身體有關，可惜現時香港大部份市民或多或少都出現抗疫疲勞，相信香港地區

的業務在下半年會回落不少，適逢國內又再有新一輪疫情爆發，本來表現不好的國內地區業務在

下半年可能更加不濟，培力農本方最弱的一環在於負債過高，手中拿著４０００萬不到的現金卻

去背負超過４億的債務，財政緊拙可見一斑，加上單計上半年虧損就接近４０００萬，假設一切

客觀條件不變，同時剔除業績大幅減少的可能，培力農本方現價仍然偏高，投資者現階段不宜盲

目追入，可在０﹒９５元附近開始吸訥。《資深市場人士 戴名》



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