【新冠感染】港府澄清３歲以下幼童回內地須出示核酸陰性證明

《經濟通通訊社１０日專訊》香港政府澄清，從香港入境內地的三歲以下幼童須出示核酸證

明。今日起，市民可以帶幼童到社區檢測中心或檢測站做自費核酸檢測。至於從內地或其他地區

抵港的三歲以下幼童就毋須做核酸檢測。

政府發言人指，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士須持有４８小時內核

酸檢測陰性結果，強調要求適用於所有人，包括三歲以下幼童。



＊社區檢測中心服務今起擴展至三歲以下＊



當局表示，今日起，社區檢測中心或檢測站把服務擴展至３歲以下幼童。醫護人員會評估個

別人士，包括一歲以下嬰兒等是否適合拭子採樣。有關安排是因應過關需要及評估運作經驗後作

出。

當局指，出行內地人士必須使用自費核酸檢測服務，以獲取檢測機構發出列明個人資料的電

子或紙本報告，在口岸供有關人員查核，現時全港有超過８０個社區檢測中心或檢測站提供自費

核酸檢測服務供前往內地之用。為配合通關需要，開放供網上預約檢測時段已由未來兩周，增加

至未來四周。

截至昨天傍晚６時，全港社區檢測中心或檢測站在未來３天，每天平均仍有約１０萬個預約

名額。（ｃｌ）

