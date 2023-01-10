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10/01/2023 08:59

【新冠感染】港府澄清３歲以下幼童回內地須出示核酸陰性證明

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港政府澄清，從香港入境內地的三歲以下幼童須出示核酸證
明。今日起，市民可以帶幼童到社區檢測中心或檢測站做自費核酸檢測。至於從內地或其他地區
抵港的三歲以下幼童就毋須做核酸檢測。
　　政府發言人指，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士須持有４８小時內核
酸檢測陰性結果，強調要求適用於所有人，包括三歲以下幼童。
　
＊社區檢測中心服務今起擴展至三歲以下＊
　
　　當局表示，今日起，社區檢測中心或檢測站把服務擴展至３歲以下幼童。醫護人員會評估個
別人士，包括一歲以下嬰兒等是否適合拭子採樣。有關安排是因應過關需要及評估運作經驗後作
出。
　　當局指，出行內地人士必須使用自費核酸檢測服務，以獲取檢測機構發出列明個人資料的電
子或紙本報告，在口岸供有關人員查核，現時全港有超過８０個社區檢測中心或檢測站提供自費
核酸檢測服務供前往內地之用。為配合通關需要，開放供網上預約檢測時段已由未來兩周，增加
至未來四周。
　　截至昨天傍晚６時，全港社區檢測中心或檢測站在未來３天，每天平均仍有約１０萬個預約
名額。（ｃｌ）

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